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Posted 27 сентября 2019,, 09:25

Published 27 сентября 2019,, 09:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Суд признал банкротом ПАО «Черноглазовский элеватор»

27 сентября 2019, 09:25
Арбитражный суд Омской области в лице судьи Анастасии Жгулевой признал ПАО «Черноглазовский элеватор» банкротом. Конкурсным управляющим на предприятии назначен Александр Вайсберг.

Согласно решению суда от 24 сентября, предприятие по заявлению налоговой службы признано несостоятельным, в его отношении открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Временно возглавит компанию член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Александр Вайсберг. Отчет управляющий должен предоставить суду и кредиторам 24 марта 2020 года.

Выручка предприятия падала в течение последних трех лет. Так, в 2016 году она составила 678.8 млн рублей (чистая прибыль оценивалась в 419 тыс рублей), а в 2018 году выручка упала до 16.8 млн рублей (убыток составил 31.4 млн рублей).

Отметим, что ранее суд признал банкротом одного из крупнейших мукомолов региона — ОАО «Черноглазовские мельницы». Банкротства предприятия с 2018 года добивалась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Омской области. В сентябре того же года в «Черноглазовских мельнциах» была введена процедура наблюдения. При этом мэрия в то же самое время активно рекламировала муку, производимую на предприятии.

Как ранее сообщал Город55, владелец обоих предприятий Евгений Спиренков попал под уголовное дело в Омске. Предпринимателя подозревают в связи с фирмами-прокладками и находящимся под стражей банкиром Станиславом Мацелевичем.

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