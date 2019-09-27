Суд признал банкротом ПАО «Черноглазовский элеватор»

Posted 27 сентября 2019,, 09:25
Published 27 сентября 2019,, 09:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Согласно решению суда от 24 сентября, предприятие по заявлению налоговой службы признано несостоятельным, в его отношении открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Временно возглавит компанию член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Александр Вайсберг. Отчет управляющий должен предоставить суду и кредиторам 24 марта 2020 года.
Выручка предприятия падала в течение последних трех лет. Так, в 2016 году она составила 678.8 млн рублей (чистая прибыль оценивалась в 419 тыс рублей), а в 2018 году выручка упала до 16.8 млн рублей (убыток составил 31.4 млн рублей).
Отметим, что ранее суд признал банкротом одного из крупнейших мукомолов региона — ОАО «Черноглазовские мельницы». Банкротства предприятия с 2018 года добивалась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Омской области. В сентябре того же года в «Черноглазовских мельнциах» была введена процедура наблюдения. При этом мэрия в то же самое время активно рекламировала муку, производимую на предприятии.
Как ранее сообщал Город55, владелец обоих предприятий Евгений Спиренков попал под уголовное дело в Омске. Предпринимателя подозревают в связи с фирмами-прокладками и находящимся под стражей банкиром Станиславом Мацелевичем.