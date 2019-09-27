Суд признал банкротом ПАО «Черноглазовский элеватор»

Отметим, что ранее суд признал банкротом одного из крупнейших мукомолов региона — ОАО «Черноглазовские мельницы». Банкротства предприятия с 2018 года добивалась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Омской области. В сентябре того же года в «Черноглазовских мельнциах» была введена процедура наблюдения. При этом мэрия в то же самое время активно рекламировала муку, производимую на предприятии.