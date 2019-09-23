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Posted 23 сентября 2019,, 07:04

Published 23 сентября 2019,, 07:04

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Назначен новый руководитель Следственного управления омского УМВД — СМИ

23 сентября 2019, 07:04
Следственное управление УМВД РФ по Омской области возглавит Константин Ласунов. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести» со ссылкой на источники в полиции.

Ласунов выпускник Волгоградского института МВД России, который он окончил в 1997 году. После чего работал следователем в Серпухове и по Серпуховскому муниципальному району Московской области.

В 2005 году возглавил отдел дознания, а с 16 октября 2010 года назначен на должность начальника следственного управления МУ МВД России «Серпуховское». Ласунов уволен из Серпуховского УМВД из-за повышения и переезда в другой регион с 18 сентября.

Напомним, СУ УМВД России по Омской области возглавляла Любовь Аксенова, которая покинула ведомство в апреле 2019 года.

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