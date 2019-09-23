Назначен новый руководитель Следственного управления омского УМВД — СМИ

Posted 23 сентября 2019,, 07:04
Published 23 сентября 2019,, 07:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ласунов выпускник Волгоградского института МВД России, который он окончил в 1997 году. После чего работал следователем в Серпухове и по Серпуховскому муниципальному району Московской области.
В 2005 году возглавил отдел дознания, а с 16 октября 2010 года назначен на должность начальника следственного управления МУ МВД России «Серпуховское». Ласунов уволен из Серпуховского УМВД из-за повышения и переезда в другой регион с 18 сентября.
Напомним, СУ УМВД России по Омской области возглавляла Любовь Аксенова, которая покинула ведомство в апреле 2019 года.