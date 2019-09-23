Назначен новый руководитель Следственного управления омского УМВД — СМИ

В 2005 году возглавил отдел дознания, а с 16 октября 2010 года назначен на должность начальника следственного управления МУ МВД России «Серпуховское». Ласунов уволен из Серпуховского УМВД из-за повышения и переезда в другой регион с 18 сентября.