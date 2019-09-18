В омской школе детям приходится сдавать телефоны перед уроками

Posted 18 сентября 2019, 05:13
Published 18 сентября 2019, 05:13
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
При этом в школьной администрации отметили, что эксперимент проводится в мягкой форме — без ультимативной подачи. Детям предлагают перед началом уроков сдать телефоны — положить гаджеты в специально отведенный для этого пластиковый контейнер. Таким образом пропадает самый сильный отвлекающий фактор, и школьники могут сосредоточиться на учебном процессе.
Уточняется, то каждому родителю и ребенку предлагается высказаться на счет данной меры. Педагоги не настаивают и не ставят четких рамок. Одна из учениц предпочитает не сдавать телефон, а оставлять у себя. С девочкой проводят лишь разъяснительную работу.
В частности, что увлечение смартфонами чревато нарушениями психического здоровья и ослаблением памяти, а также тормозит процесс и снижает качество обучения.
В дальнейшем директор школы № 99 намерен ввести такую практику уроков без гаджетов во всей школе.