В омской школе детям приходится сдавать телефоны перед уроками

При этом в школьной администрации отметили, что эксперимент проводится в мягкой форме — без ультимативной подачи. Детям предлагают перед началом уроков сдать телефоны — положить гаджеты в специально отведенный для этого пластиковый контейнер. Таким образом пропадает самый сильный отвлекающий фактор, и школьники могут сосредоточиться на учебном процессе.