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Posted 18 сентября 2019, 06:07

Published 18 сентября 2019, 06:07

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

В Омске сразу двое омичей упали с мостов в Иртыш

В Омске сразу двое омичей упали с мостов в Иртыш

18 сентября 2019, 06:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В понедельник, 16 сентября, в Омске произошло сразу два несчастных случая на Иртыше — в обоих случаях с мостов в реку упали мужчины, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Так, первый случай произошел в 16:25 на метромосту. Некий мужчина в состоянии алкогольного опьянения в возрасте примерно 40-45 лет упал в реку. Он остался жив, но удар о воду вызвал сотрясение мозга, закрытую травму живота и закрытый перелом правой голени, кататравму, закрытую черепно-мозговую травму.

Второй несчастный случай произошел на Ленинградском мосту уже около девяти часов вечера. На этот раз неизвестный мужчина перелез через перила, не смог удержаться и свалился вниз. Поиски упавшего в воду омича продолжаются до сих пор.

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