В Омске сразу двое омичей упали с мостов в Иртыш

Posted 18 сентября 2019, 06:07
Published 18 сентября 2019, 06:07
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Так, первый случай произошел в 16:25 на метромосту. Некий мужчина в состоянии алкогольного опьянения в возрасте примерно 40-45 лет упал в реку. Он остался жив, но удар о воду вызвал сотрясение мозга, закрытую травму живота и закрытый перелом правой голени, кататравму, закрытую черепно-мозговую травму.
Второй несчастный случай произошел на Ленинградском мосту уже около девяти часов вечера. На этот раз неизвестный мужчина перелез через перила, не смог удержаться и свалился вниз. Поиски упавшего в воду омича продолжаются до сих пор.