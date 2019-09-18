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Posted 18 сентября 2019, 02:54

Published 18 сентября 2019, 02:54

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске на неделю отстают от сроков ремонта тепловой сети

В Омске на неделю отстают от сроков ремонта тепловой сети

18 сентября 2019, 02:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
АО «Омские распределительные тепловые сети» не успели произвести ремонт теплосети в ранее заявленные сроки, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Речь идет об участке теплосети, проходящей по улице Арктической в промежутке между 4-й и 9-й Ремесленными. Из-за ремонта коммуникации движение по улице было ограничено еще 20 июня. Рабочие должны были закончить обслуживание теплотрассы к 15 сентября, но сроки пришлось сдвинуть.

«Омские распределительные тепловые сети» взяли дополнительную неделю для подготовки теплосети к зиме. В связи с этим проезд по данной дороге будет закрыт еще до 22 сентября 2019 года.

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