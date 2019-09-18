В Омске на неделю отстают от сроков ремонта тепловой сети

Речь идет об участке теплосети, проходящей по улице Арктической в промежутке между 4-й и 9-й Ремесленными. Из-за ремонта коммуникации движение по улице было ограничено еще 20 июня. Рабочие должны были закончить обслуживание теплотрассы к 15 сентября, но сроки пришлось сдвинуть.