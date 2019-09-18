Омский депутат скрыл свои доходы от избирателей

Posted 18 сентября 2019, 07:02
Published 18 сентября 2019, 07:02
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Как выяснилось, один из депутатов Совета Москаленского городского поселения не стал озвучивать информацию о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Народному избраннику была дана возможность исправить ситуацию и устранить допущенные нарушения.
Однако депутат отказался предоставлять необходимые сведения, после чего был лишен полномочий досрочно в связи с утратой доверия.