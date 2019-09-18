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Posted 18 сентября 2019, 07:02

Published 18 сентября 2019, 07:02

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Омский депутат скрыл свои доходы от избирателей

Омский депутат скрыл свои доходы от избирателей

18 сентября 2019, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности органов местного самоуправления обнаружила прокуратура Москаленского района, проверяя наличие заполненных деклараций о доходах, ежегодно предоставляемых в свободный доступ населению депутатами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, один из депутатов Совета Москаленского городского поселения не стал озвучивать информацию о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Народному избраннику была дана возможность исправить ситуацию и устранить допущенные нарушения.

Однако депутат отказался предоставлять необходимые сведения, после чего был лишен полномочий досрочно в связи с утратой доверия.

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