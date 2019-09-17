В октябре утвердят список объектов благоустройства Омской области на 2020 год

Posted 17 сентября 2019, 02:57
Published 17 сентября 2019, 02:57
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Кроме того, были определены сроки подготовки перечня объектов для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Ожидается, что списки будут утверждены уже в октябре.
Что касается результатов реализации федерального проекта на территории региона, то каждому руководителю муниципалитетов придется отчитаться по итогам кампании масштабного благоустройства в 2019 году.
К слову, по словам мэра Омска Оксаны Фадиной, в городе подходит к завершению благоустройство дворовых территорий в Омске. При этом активное участие в панировании работ и контроле их выполнения принимали жители данных домов. Планировка дворовых территорий происходила с учетом предпочтений и удобства жильцов. Они же участвуют в приемке работ, которая должна быть закончена к 1 октября.
Также отмечено, что в Омске уже известен список общественных пространств и объектов, которые будут благоустраивать в будущем году.
В муниципальных образованиях Омской области всплыл свой вопрос. Александр Бурков поставил на контроль процесс выбора общественных территорий для благоустройства как в будущем году, так и в текущем. Губернатор запросил подтверждение того, что в 2019 году пространства были выбраны путем голосования местных жителей, а не явилось самоличным решением чиновников.