В октябре утвердят список объектов благоустройства Омской области на 2020 год

К слову, по словам мэра Омска Оксаны Фадиной, в городе подходит к завершению благоустройство дворовых территорий в Омске. При этом активное участие в панировании работ и контроле их выполнения принимали жители данных домов. Планировка дворовых территорий происходила с учетом предпочтений и удобства жильцов. Они же участвуют в приемке работ, которая должна быть закончена к 1 октября.