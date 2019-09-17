Первую скоростную «Ласточку» пустят из Омска в Новосибирск

Posted 17 сентября 2019, 16:00
Published 17 сентября 2019, 16:00
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Представят «Ласточку» на пути Омского железнодорожного вокзала завтра, 18 сентября, в 17:20 часов. Первый пробный рейс состоится завтра же в 18:21 часов по местному времени. Время, которое пассажиры должны будут потратить на путь, едва превышает 6 часов, говорится в сообщении компании.Во время следования скоростной электропоезд сделает две технические остановки на станциях Кормиловка и Барабинская.
Электричка будет состоять из пяти вагонов, длина состава равняется 130 метров, а максимальная скорость не превышает 160 километров в час. Отмечается, что в вагонах установлены комплексы видеонаблюдения и управления, а комфортная температура будет поддерживаться автоматически.
Поездка должна показать, стоит ли использовать «Ласточку» постоянно. За экспериментом будут следить специалисты завода-производителя, компании «РЖД», а также региональные власти и министерство строительства.