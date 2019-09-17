Первую скоростную «Ласточку» пустят из Омска в Новосибирск

Представят «Ласточку» на пути Омского железнодорожного вокзала завтра, 18 сентября, в 17:20 часов. Первый пробный рейс состоится завтра же в 18:21 часов по местному времени. Время, которое пассажиры должны будут потратить на путь, едва превышает 6 часов, говорится в сообщении компании.Во время следования скоростной электропоезд сделает две технические остановки на станциях Кормиловка и Барабинская.