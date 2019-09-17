Омский «Иртыш» выиграл «Читу» со счетом 1:0

Posted 17 сентября 2019, 12:24
Published 17 сентября 2019, 12:24
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Первый и единственный гол прилетев в ворота «Читы» на 60-й минуте матча. Мяч закинул Андрей Разборов после непродолжительной перепасовки «речников».
Накануне матча «Чита» была на второй позиции в турнирной таблице, но отставала от омичей на 9 баллов. После сегодняшнего дня отрыв «речников» увеличился до 12.
Всего «Иртыш» сыграл 8 матчей, 7 из которых команда выиграла и в одном сыграла вничью. Следующий матч назначен на 20 сентября, омичи сыграют с иркутским «Зенитом» дома у соперника.