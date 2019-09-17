gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2019, 12:24

Published 17 сентября 2019, 12:24

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омский «Иртыш» выиграл «Читу» со счетом 1:0

Омский «Иртыш» выиграл «Читу» со счетом 1:0

17 сентября 2019, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский футбольный клуб «Иртыш» одержал победу в матче против «Читы» с минимальным счетом 1:0.

Первый и единственный гол прилетев в ворота «Читы» на 60-й минуте матча. Мяч закинул Андрей Разборов после непродолжительной перепасовки «речников».

Накануне матча «Чита» была на второй позиции в турнирной таблице, но отставала от омичей на 9 баллов. После сегодняшнего дня отрыв «речников» увеличился до 12.

Всего «Иртыш» сыграл 8 матчей, 7 из которых команда выиграла и в одном сыграла вничью. Следующий матч назначен на 20 сентября, омичи сыграют с иркутским «Зенитом» дома у соперника.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика