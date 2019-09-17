Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2019,, 13:00

Published 17 сентября 2019,, 13:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские власти решили не ждать пять дней перед запуском отопления

17 сентября 2019, 13:00
В администрации Омска сообщили о досрочном начале отопительного сезона: пять дней холода решено не дожидаться и подать тепло в дома должны уже после выходных. Об этом в мэрии рассказал «12 каналу».

Перед запуском отопления обычно должна устояться среднесуточная температура ниже +8 градусов, однако в этом году власти решили не ждать почти недельное похолодание и запустить отопление с первым же серьезным понижением температуры, которое должно наступить уже в этот понедельник. В мэрии уверяют, что системы готовы к запуску на 100%.

«К отопительному сезону город готов, и тепло станет поступать в дома горожан по прошествии так называемого бабьего лета. Вопрос отопления на контроле мэра Оксаны Фадиной, и как только наступят низкие температуры, мэр примет решение о начале отопительного сезона», — рассказала в разговоре с телеканалом директор департамента информационной политики администрации Омска Олеся Потапова.

Уже подали тепло в 62 социальных объекта, среди которых школы, детсады и больницы. Всего их в городе более 600. Коммунальные службы работают и в выходные дни, чтобы как можно раньше запустить отопление.

Отмечается, что тепло подадут одновременно во все городские округа. При этом скорость подачи будет зависеть от возраста дома и состояния коммуникаций. Соответственно, первыми тепло ощутят жители новостроек.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15