Омские власти решили не ждать пять дней перед запуском отопления

Перед запуском отопления обычно должна устояться среднесуточная температура ниже +8 градусов, однако в этом году власти решили не ждать почти недельное похолодание и запустить отопление с первым же серьезным понижением температуры, которое должно наступить уже в этот понедельник. В мэрии уверяют, что системы готовы к запуску на 100%.