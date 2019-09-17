Омские власти решили не ждать пять дней перед запуском отопления

Posted 17 сентября 2019,, 13:00
Published 17 сентября 2019,, 13:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Перед запуском отопления обычно должна устояться среднесуточная температура ниже +8 градусов, однако в этом году власти решили не ждать почти недельное похолодание и запустить отопление с первым же серьезным понижением температуры, которое должно наступить уже в этот понедельник. В мэрии уверяют, что системы готовы к запуску на 100%.
«К отопительному сезону город готов, и тепло станет поступать в дома горожан по прошествии так называемого бабьего лета. Вопрос отопления на контроле мэра Оксаны Фадиной, и как только наступят низкие температуры, мэр примет решение о начале отопительного сезона», — рассказала в разговоре с телеканалом директор департамента информационной политики администрации Омска Олеся Потапова.
Уже подали тепло в 62 социальных объекта, среди которых школы, детсады и больницы. Всего их в городе более 600. Коммунальные службы работают и в выходные дни, чтобы как можно раньше запустить отопление.
Отмечается, что тепло подадут одновременно во все городские округа. При этом скорость подачи будет зависеть от возраста дома и состояния коммуникаций. Соответственно, первыми тепло ощутят жители новостроек.