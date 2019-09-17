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Posted 17 сентября 2019, 13:33

Published 17 сентября 2019, 13:33

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омские депутаты предложили начать восстанавливать школьные бассейны

Омские депутаты предложили начать восстанавливать школьные бассейны

17 сентября 2019, 13:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омском Горсовете обсудили возможность восстановления школьных бассейнов. Оказалось, что обо всех проблемных бассейнах мэрии известно, но финансирования на их восстановление не выделяется, сообщает пресс-служба горсовета.

Вопрос на обсуждение вынес депутат Юрий Козловский. Он отметил, что часто сметы на ремонт образовательных учреждений либо не устраивают подрядчиков, либо подрядчики выполняют ремонт недостаточно качественно. Он также уточнил, возможно ли выделять деньги на ремонт школьных бассейнов и интересно ли это городским властям.

Как пояснила директор департамента образования Лариса Ефимова, все школьные бассейны числятся в реестре, но средств на их восстановление в рамках ремонта школ не предусматривается. В ответ на это депутаты предложили разработать отдельную программу во реконструкции бассейнов в школах.

«При рассмотрении бюджета на ближайшую трехлетку мы вернемся к этой теме и будем исходить из реальных возможностей городской казны», — заверил председатель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев.

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