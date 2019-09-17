Омские депутаты предложили начать восстанавливать школьные бассейны

Вопрос на обсуждение вынес депутат Юрий Козловский. Он отметил, что часто сметы на ремонт образовательных учреждений либо не устраивают подрядчиков, либо подрядчики выполняют ремонт недостаточно качественно. Он также уточнил, возможно ли выделять деньги на ремонт школьных бассейнов и интересно ли это городским властям.