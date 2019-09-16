gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2019, 10:37

Published 16 сентября 2019, 10:37

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске 100 жилых домов и госдачи отключают от холодной воды

В Омске 100 жилых домов и госдачи отключают от холодной воды

16 сентября 2019, 10:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Более 100 жилых домов и несколько административных помещений в Советском округе Омска останутся без холодной воды на сутки уже сегодня ночью. Как пояснили в «ОмскВодоканале», отключение нужно, чтобы поменять задвижку и врезать новую трубу.

Воду отключат в 4 часа ночи 17 сентября и подадут только в 3 часа ночи 18 сентября. В это время рабочие будут менять задвижку, чтобы не произошло прорыва трубы. Также пока будет отключена вода в трубу водопровода будут врезать еще одну.

По отключение попали жилые дома с административными помещениями по адресам:

  • ул. Красный путь 86а/1, 86, 86, 163, 155/1, 155, 155/2, 153/3, 153/4, 153/1, 153/2, 153, 151, 149/а, 149, 149б, 147, 145, 145/1, 145/2, 143/1, 143/5, 143е, 143д, 143, 143а, 145а, 141/1, 143, 139а, 137/2, 137/1, 139, 137, 135, 133, 131, 129, 127, 127а;
  • ул. 1-я Затонская 22, 24, 173;
  • ул. 2-я Затонская;
  • ул. Физкультурная 10, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8е, 6, 6/1;
  • ул. 2 Кольцевая, 19/9а, 19/9, 19/2, 19/5, 19/7, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 15, 15/4, 15а, 15/7, 15/11, 15/14, 15/15, 15/18, 15/21, 15/24, 15/26, 15/30, 15/33, 15/8, 15/2, 15/3, 15/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6.

Административные помещения тоже лишатся воды на сутки:

  • ул. Березовая, 1/1, 1/4, 2/1 (госдачи);
  • ул. Красный путь, 86а/1, 86, 86;

Также в этот день понизят напор холодной воды в домах на проспекте Мира, улицах 2-я и 4-я Поселковые, Сибаковская, Горная и Красный путь. В компании обещают организовать подвоз воды к жилым домам.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика