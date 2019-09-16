В Омске 100 жилых домов и госдачи отключают от холодной воды

Posted 16 сентября 2019, 10:37
Published 16 сентября 2019, 10:37
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Воду отключат в 4 часа ночи 17 сентября и подадут только в 3 часа ночи 18 сентября. В это время рабочие будут менять задвижку, чтобы не произошло прорыва трубы. Также пока будет отключена вода в трубу водопровода будут врезать еще одну.
По отключение попали жилые дома с административными помещениями по адресам:
Административные помещения тоже лишатся воды на сутки:
Также в этот день понизят напор холодной воды в домах на проспекте Мира, улицах 2-я и 4-я Поселковые, Сибаковская, Горная и Красный путь. В компании обещают организовать подвоз воды к жилым домам.