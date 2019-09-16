В Омске 100 жилых домов и госдачи отключают от холодной воды

Воду отключат в 4 часа ночи 17 сентября и подадут только в 3 часа ночи 18 сентября. В это время рабочие будут менять задвижку, чтобы не произошло прорыва трубы. Также пока будет отключена вода в трубу водопровода будут врезать еще одну.