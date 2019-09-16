Подозреваемого в убийстве жителя Омска нашли в Казахстане

Posted 16 сентября 2019, 10:53
Published 16 сентября 2019, 10:53
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
По сообщению издания, мужчину задержали во время рейда против незаконной миграции иностранцев и торговли людьми на территориях государств. Вместе с 52-летним омичом, которого подозревают в убийстве, полиция Казахстана задержала 33-летнего жителя города Новосибирска. Последнего обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Отмечается, что оба они находились в уголовном розыске на территории России. Всего во время рейда с 9 по 12 сентября полицейские нашли 12 иностранцев, заявленных в розыск.
Подробной информации, в каком убийстве подозревают 52-летнего омича, пока нет.