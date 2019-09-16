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Posted 16 сентября 2019, 10:53

Published 16 сентября 2019, 10:53

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Подозреваемого в убийстве жителя Омска нашли в Казахстане

Подозреваемого в убийстве жителя Омска нашли в Казахстане

16 сентября 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В павлодарской области полицейские задержали омича, которого разыскивали на территории соседнего государства по подозрению в убийстве. Об этом сообщает портал «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент полиции.

По сообщению издания, мужчину задержали во время рейда против незаконной миграции иностранцев и торговли людьми на территориях государств. Вместе с 52-летним омичом, которого подозревают в убийстве, полиция Казахстана задержала 33-летнего жителя города Новосибирска. Последнего обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Отмечается, что оба они находились в уголовном розыске на территории России. Всего во время рейда с 9 по 12 сентября полицейские нашли 12 иностранцев, заявленных в розыск.

Подробной информации, в каком убийстве подозревают 52-летнего омича, пока нет.

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