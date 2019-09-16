Омские власти заставили переселить омичку из аварийного дома в новое жилье

Posted 16 сентября 2019, 06:02
Published 16 сентября 2019, 06:02
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Многоквартирный дом расположен на улице 20 лет РККА и признан аварийным в 2016 году. Сроки расселения жильцов давно прошли, а альтернативное жилье омичке так и не предоставили. В связи с этим прокуратура обратилась в Центральный районный суд с требованием обязать омскую администрацию предоставить женщине благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Суд удовлетворил требования прокурора. Получив решение суда, органы местного самоуправления предоставили новую квартиру жительнице подлежащего сносу дома.