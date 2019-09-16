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Posted 16 сентября 2019, 06:02

Published 16 сентября 2019, 06:02

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омские власти заставили переселить омичку из аварийного дома в новое жилье

Омские власти заставили переселить омичку из аварийного дома в новое жилье

16 сентября 2019, 06:02
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Жительница Октябрьского округа города Омска обратилась в окружную прокуратуру с заявлением о нарушении ее жилищных прав, пояснив, что проживает в давно признанном аварийным доме на основании договора социального найма, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Многоквартирный дом расположен на улице 20 лет РККА и признан аварийным в 2016 году. Сроки расселения жильцов давно прошли, а альтернативное жилье омичке так и не предоставили. В связи с этим прокуратура обратилась в Центральный районный суд с требованием обязать омскую администрацию предоставить женщине благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Суд удовлетворил требования прокурора. Получив решение суда, органы местного самоуправления предоставили новую квартиру жительнице подлежащего сносу дома.

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