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Posted 16 сентября 2019, 13:46

Published 16 сентября 2019, 13:46

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омские дачники обзаведутся собственными торговыми местами в городских киосках

Омские дачники обзаведутся собственными торговыми местами в городских киосках

16 сентября 2019, 13:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Омского горсовета предложили выделить омским садоводам собственные торговые места среди НТО. По их мнению, такие места нужно предоставлять дачникам в осенне-летний период.

Идея о введении специальных торговых мест возникла сегодня, 16 сентября, на первом заседании осенней сессии горсовета после отчета мэрии о размещении нестационарных торговых объектов. Доклад представлял начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности Михаил Щелконогов, и после его выступления о дачниках напомнил депутат Ивана Ивченко.

Он предложил включить в схему НТО временные торговые прилавки, чтобы ими в сезон урожая пользовались дачники, продавая овощи и фрукты. Садоводы обязаны продавать урожай в специально отведенных местах, и такие есть на розничных рынках, но этого не достаточно, чтобы уместить всех.

«Необходимо создать им комфортные места на прилавках в торговых рядах. Сейчас дачники сидят вдоль дороги и фактически нарушают Федеральный закон», — подчеркнул на заседании Ивченко.

Михаил Щелконогов ответил, что пока этот вариант можно рассмотреть вне схемы размещения киосков, так как схема учитывает потребности индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При этом он заверил, что с администрациями округов и собственниками торговых комплексов администрация договаривается о дополнительной установке таких торговых мест.

Отметим, предложение Ивченко выделить садоводам место в НТО поддержали другие депутаты горсовета. Идею планируют рассмотреть в администрации Омска.

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