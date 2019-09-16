Омские дачники обзаведутся собственными торговыми местами в городских киосках

Он предложил включить в схему НТО временные торговые прилавки, чтобы ими в сезон урожая пользовались дачники, продавая овощи и фрукты. Садоводы обязаны продавать урожай в специально отведенных местах, и такие есть на розничных рынках, но этого не достаточно, чтобы уместить всех.