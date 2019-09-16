Омские дачники обзаведутся собственными торговыми местами в городских киосках

Posted 16 сентября 2019, 13:46
Published 16 сентября 2019, 13:46
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Идея о введении специальных торговых мест возникла сегодня, 16 сентября, на первом заседании осенней сессии горсовета после отчета мэрии о размещении нестационарных торговых объектов. Доклад представлял начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности Михаил Щелконогов, и после его выступления о дачниках напомнил депутат Ивана Ивченко.
Он предложил включить в схему НТО временные торговые прилавки, чтобы ими в сезон урожая пользовались дачники, продавая овощи и фрукты. Садоводы обязаны продавать урожай в специально отведенных местах, и такие есть на розничных рынках, но этого не достаточно, чтобы уместить всех.
«Необходимо создать им комфортные места на прилавках в торговых рядах. Сейчас дачники сидят вдоль дороги и фактически нарушают Федеральный закон», — подчеркнул на заседании Ивченко.
Михаил Щелконогов ответил, что пока этот вариант можно рассмотреть вне схемы размещения киосков, так как схема учитывает потребности индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При этом он заверил, что с администрациями округов и собственниками торговых комплексов администрация договаривается о дополнительной установке таких торговых мест.
Отметим, предложение Ивченко выделить садоводам место в НТО поддержали другие депутаты горсовета. Идею планируют рассмотреть в администрации Омска.