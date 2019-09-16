Омичка отсудила у Большереченской районной больницы 47 тыс за падение на крыльце

Posted 16 сентября 2019, 05:23
Published 16 сентября 2019, 05:23
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В суде было установлено, что омичка приходила в Большереченскую центральную больницу на прием к хирургу и, покидая ее, упала на ступеньках крыльца. Травма была квалифицирована как средней тяжести вред здоровью.
Первая судебная инстанция взыскала с больницы лишь 10.6 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда и утраченного заработка за 40 дней лечения. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Омский областной суд рассмотрел аргументы истца, признав их обоснованными.
В результате размер компенсации был увеличен до 47 тыс рублей.