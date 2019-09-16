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Posted 16 сентября 2019, 05:23

Published 16 сентября 2019, 05:23

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омичка отсудила у Большереченской районной больницы 47 тыс за падение на крыльце

Омичка отсудила у Большереченской районной больницы 47 тыс за падение на крыльце

16 сентября 2019, 05:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительнице Большереченского района Омской области удалось в апелляционном порядке добиться повышения суммы компенсации морального вреда и утраченного заработка, взыскиваемой с районной больницы за падение на крыльце в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

В суде было установлено, что омичка приходила в Большереченскую центральную больницу на прием к хирургу и, покидая ее, упала на ступеньках крыльца. Травма была квалифицирована как средней тяжести вред здоровью.

Первая судебная инстанция взыскала с больницы лишь 10.6 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда и утраченного заработка за 40 дней лечения. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Омский областной суд рассмотрел аргументы истца, признав их обоснованными.

В результате размер компенсации был увеличен до 47 тыс рублей.

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