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Posted 16 сентября 2019, 04:04

Published 16 сентября 2019, 04:04

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омича, больного опасной инфекцией, отправили на принудительное лечение

Омича, больного опасной инфекцией, отправили на принудительное лечение

16 сентября 2019, 04:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Таврического района Омской области, страдающий опасным для окружающих заболеванием, уклонялся от лечения в специализированном учреждении. В ситуацию пришлось вмешаться районной прокуратуре, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как показала проверка, мужчина состоит на учете в больнице, однако отказывается не только от лечения, но и прохождения дообследования. Таким образом сельчанин создает угрозу заражения туберкулезом окружающих его людей.

Чтобы защитить здоровье омичей и не позволить опасной болезни распространяться, прокуратура обратилась в Ленинский районный суд города Омска с исковым требованием принудительно госпитализировать больного для лечения в противотуберкулезный диспансер.

Судья полностью удовлетворил требования прокуратуры. Омичу все же придется пройти принудительное лечение.

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