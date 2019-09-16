Омича, больного опасной инфекцией, отправили на принудительное лечение

Posted 16 сентября 2019, 04:04
Published 16 сентября 2019, 04:04
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Как показала проверка, мужчина состоит на учете в больнице, однако отказывается не только от лечения, но и прохождения дообследования. Таким образом сельчанин создает угрозу заражения туберкулезом окружающих его людей.
Чтобы защитить здоровье омичей и не позволить опасной болезни распространяться, прокуратура обратилась в Ленинский районный суд города Омска с исковым требованием принудительно госпитализировать больного для лечения в противотуберкулезный диспансер.
Судья полностью удовлетворил требования прокуратуры. Омичу все же придется пройти принудительное лечение.