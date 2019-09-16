Экс-чиновник, осужденный за махинации с землей, не смог доказать свою невиновность

Posted 16 сентября 2019, 04:45
Published 16 сентября 2019, 04:45
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Ранее в суде было доказано, что в 2012 году бывший чиновник с помощью чужих правоустанавливающих документов на земельные участки образца 1993 года распорядился двумя другими земельными участками, входящими в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена. Позже один из участков он продал, а на втором построил дом.
Таким образом экс-инженер присвоил около 2 тыс квадратных метров земли общей стоимостью 644 тыс рублей.
За совершенное преступление суд приговорил его к 3.5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Тем не менее осужденный настаивал на своей невиновности и законности проведенных сделок купли-продажи. Однако его апелляция не прошла — судебная коллегия оставила приговор без изменения.