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Posted 16 сентября 2019, 04:45

Published 16 сентября 2019, 04:45

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Экс-чиновник, осужденный за махинации с землей, не смог доказать свою невиновность

Экс-чиновник, осужденный за махинации с землей, не смог доказать свою невиновность

16 сентября 2019, 04:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного ранее за мошенничество бывшего ведущего инженера администрации Лузинского сельского поселения. Чиновник настаивал на своей невиновности и безосновательности ранее вынесенного приговора, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Ранее в суде было доказано, что в 2012 году бывший чиновник с помощью чужих правоустанавливающих документов на земельные участки образца 1993 года распорядился двумя другими земельными участками, входящими в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена. Позже один из участков он продал, а на втором построил дом.

Таким образом экс-инженер присвоил около 2 тыс квадратных метров земли общей стоимостью 644 тыс рублей.

За совершенное преступление суд приговорил его к 3.5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Тем не менее осужденный настаивал на своей невиновности и законности проведенных сделок купли-продажи. Однако его апелляция не прошла — судебная коллегия оставила приговор без изменения.

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