Экс-чиновник, осужденный за махинации с землей, не смог доказать свою невиновность

Ранее в суде было доказано, что в 2012 году бывший чиновник с помощью чужих правоустанавливающих документов на земельные участки образца 1993 года распорядился двумя другими земельными участками, входящими в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена. Позже один из участков он продал, а на втором построил дом.