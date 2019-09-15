В омском минздраве обещают найти врачей для Саргатской ЦРБ

В настоящее время в больнице круглосуточная дежурит акушерка, есть две операционные и реанимация, работают два врача акушера-гинеколога. Как сообщили в минздраве, вопрос строительства нового медучреждения будет рассматриваться при формировании областного бюджета на 2020 год.