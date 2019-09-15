В омском минздраве обещают найти врачей для Саргатской ЦРБ

Posted 15 сентября 2019, 04:04
Published 15 сентября 2019, 04:04
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Как ранее сообщал Город55, сотрудники Саргатской ЦРБ написали коллективное обращение лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором пожаловались на критическое состояние больницы и массовый отток врачей из-за тяжелых условий труда.
В областном Минздраве заявили, что ситуация с больницей находится на контроле, и в ближайшее время ожидается прием на работу нового медицинского персонала.
«Вся неотложная, в том числе хирургическая помощь, в больнице оказывается в полном объёме и в соответствии с установленными сроками. Родильный дом работает в режиме круглосуточной готовности на случай экстренных родов. Гинекологические койки и койки патологии беременных развёрнуты на базе хирургического отделения», - уточнили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время в больнице круглосуточная дежурит акушерка, есть две операционные и реанимация, работают два врача акушера-гинеколога. Как сообщили в минздраве, вопрос строительства нового медучреждения будет рассматриваться при формировании областного бюджета на 2020 год.