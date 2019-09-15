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Posted 15 сентября 2019, 05:18

Published 15 сентября 2019, 05:18

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске неизвестный ночью поджег иномарку

В Омске неизвестный ночью поджег иномарку

15 сентября 2019, 05:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Огонь перекинулся на рядом стоящий автомобиль. Момент поджега попал на камеру видеонаблюдения, сообщается в паблике «Инцидент Омск».

Ночью 14 сентября во дворе дома на улице Туполева неизвестный поджег предмет, напоминающий бутылку с зажигательной смесью, и бросил ее в автомобиль Audi Q5. Момент поджега попал на камеру и был опубликован в соцсетях.

На место происшествия сотрудники МЧС прибыли почти сразу, через шесть минут после возгорания, однако пламя успело перекинуться на стоящий рядом автомобиль, уточняет «НГС.Омск». В результате Audi сгорела полностью, рядом стоящая Toyota – частично.

«В результате пожара «Ауди» повреждена полностью, восстановлению не подлежит. У «Тойоты» из-за термического воздействия повреждено лакокрасочное покрытие задней части кузова, задний бампер, задний стоп-сигнал», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

По данному факту полиция проводит проверку. «В отделе полиции № 1 УМВД России по городу Омску зарегистрирован материал проверки. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.

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