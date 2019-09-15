Омич попросил убрать три пешеходных перехода из центра города

Posted 15 сентября 2019, 09:18
Published 15 сентября 2019, 09:18
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В соцсетях омич, который предпочел остаться неизвестным, пожаловался на количество пешеходных переходов на улице Декабристов. По мнению горожанина, «это слишком жирно».
Он предложил убрать три пешеходных перехода, чтобы, по его словам, уменьшить пробки. Омичи однако такую инициативу не поддержали.
«Не совсем понимаю - как пешеходные переходы влияют на пробки? Это же не светофоры», - написал Амир Хабибулин.