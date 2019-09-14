В Омске из школы не вернулся 17-летний подросток

Posted 14 сентября 2019, 08:48
Published 14 сентября 2019, 08:48
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Мать ребенка обратилась в отдел полиции №6 и рассказала, что накануне утром он ушел в школу, однако с занятий не вернулся и на связь со вчерашнего дня не выходил.
17-летний школьник ростом 170 сантиметров ушел из дома в черной куртке с капюшоном с оранжевыми застежками-молниями на карманах, в белой футболке и синих джинсах, а также в черных кроссовках на шнурках. Волосы у парня русые средней длины, телосложение среднее. Фотография школьника опубликована на сайте ведомства.
Полицейские выясняют, где школьник мог находиться в ближайшее время, опрашивают знакомых и родных и осматривают вокзалы. Информацию возможном местонахождении парня нужно сообщить в полицию.