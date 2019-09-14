В Омске из школы не вернулся 17-летний подросток

17-летний школьник ростом 170 сантиметров ушел из дома в черной куртке с капюшоном с оранжевыми застежками-молниями на карманах, в белой футболке и синих джинсах, а также в черных кроссовках на шнурках. Волосы у парня русые средней длины, телосложение среднее. Фотография школьника опубликована на сайте ведомства.