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Posted 14 сентября 2019, 08:48

Published 14 сентября 2019, 08:48

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске из школы не вернулся 17-летний подросток

В Омске из школы не вернулся 17-летний подросток

14 сентября 2019, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омские полицейские разыскивают 17-летнего школьника, который не вернулся домой после занятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мать ребенка обратилась в отдел полиции №6 и рассказала, что накануне утром он ушел в школу, однако с занятий не вернулся и на связь со вчерашнего дня не выходил.

17-летний школьник ростом 170 сантиметров ушел из дома в черной куртке с капюшоном с оранжевыми застежками-молниями на карманах, в белой футболке и синих джинсах, а также в черных кроссовках на шнурках. Волосы у парня русые средней длины, телосложение среднее. Фотография школьника опубликована на сайте ведомства.

Полицейские выясняют, где школьник мог находиться в ближайшее время, опрашивают знакомых и родных и осматривают вокзалы. Информацию возможном местонахождении парня нужно сообщить в полицию.

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