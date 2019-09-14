gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2019, 03:38

Published 14 сентября 2019, 03:38

Modified 23 февраля 2022, 13:24

Updated 23 февраля 2022, 13:24

«Гибкие дивиденды». Сколько сэкономили российские корпорации на выплатах государству

«Гибкие дивиденды». Сколько сэкономили российские корпорации на выплатах государству

14 сентября 2019, 03:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России госкорпорации, в развитие которых государство вложило силы и деньги, должны выплачивать в казну 50% чистой прибыли, однако только единицы выплачивают нужную сумму. Большинство же пользуются «гибкой» системой выплаты дивидендов. Сколько сэкономили корпорации на выплатах государству, подсчитали «Новые Известия».

По данным реестра Госимущества, Россия сейчас полностью или частично владеет 1 084 акционерными обществами и имеет право на получение дивидендов. Но за первые полгода 2019 года 90% всех дивидендов выплатила компания Sakhalin Energy Investment Company, которая занимается добычей нефти на Дальнем Востоке. Это 45.6 млрд рублей, пишет издание.

В частных компаниях совет директоров решает, сколько и куда направить дивиденды от прибыли, однако госкорпорации обязаны выплачивать 50% от чистой прибыли, в которую входит доход дочерних компаний. Эксперты считают, что это логично, если государство вложилось в развитие компании.

В 2019 году федеральный бюджет госкорпорации должны заплатить 589 млрд рублей. Однако расчеты Минфина почти никогда не совпадают с реальностью. С 2015 года выплаты сократились почти втрое, но это не значит, что корпорации стали зарабатывать меньше. Они, по версии «Новых Известий», уклоняются от уплаты дивидендов. И правительство даже разрешает им это делать: в 2016 году дивиденды сократили 12 компаниям, в 2017 году — 9.

Самые крупные российские корпорации с 2014 года выплачивали от 4.4 до 36,2%. «Транснефть», например, сократила дивиденды из-за того, что по международным стандартам финансовой отчетности прибыль составила 225.4 млрд рублей, а российские бухгалтера насчитали всего 10.09 млрд рублей. Положенные государству дивиденды в 11 раз больше прибыли головной компании, поэтому вместо 50% компания выплатила только 9%.

Издание отмечает, что за выплатой дивидендов государство следит не так пристально. Главная мысль правительства — пусть компания платит столько, сколько хочет, единой нормы для всех нет, для каждого должна быть установлена своя. Сейчас компании должны платить 50%, но не обязаны, и платят столько, сколько считают нужным.

Однако российские эксперты уверены, что такая «гибкая» система плохо отражается на гражданах: повышаются налоги и пенсионный возраст, а госкомпании получают льготы, и бюджет недополучает миллиарды рублей. Кроме этого, между компаниями при «плавающем» размере выплат идет неравная борьба. По подсчетам «Новых Известий», только четыре крупнейшие российские госкорпорации не доплатили в казну более 223 млрд рублей.

В Европе же госкомпании железно отдают государству 70% своей чистой прибыли. Но в таком случае для развития и в дальнейшем увеличения прибыли у компаний почти не остается средств. Для этого компании Европы, США и развитых азиатских стран привлекают инвесторов, в России же не понимают, как это работает.

На вопрос о том, зачем государству госкорпорации и как окончательно решить проблему с дивидендами, эксперты ооднозначно отвечают: нужна приватизация. Но сделать это нужно «не как при Ельцине путем «залоговых аукционов», а постепенно продавая пакеты по 1-2% в течение нескольких лет.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика