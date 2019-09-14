«Гибкие дивиденды». Сколько сэкономили российские корпорации на выплатах государству

В 2019 году федеральный бюджет госкорпорации должны заплатить 589 млрд рублей. Однако расчеты Минфина почти никогда не совпадают с реальностью. С 2015 года выплаты сократились почти втрое, но это не значит, что корпорации стали зарабатывать меньше. Они, по версии «Новых Известий», уклоняются от уплаты дивидендов. И правительство даже разрешает им это делать: в 2016 году дивиденды сократили 12 компаниям, в 2017 году — 9.