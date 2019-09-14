«Гибкие дивиденды». Сколько сэкономили российские корпорации на выплатах государству

Posted 14 сентября 2019, 03:38
Published 14 сентября 2019, 03:38
Modified 23 февраля 2022, 13:24
Updated 23 февраля 2022, 13:24
По данным реестра Госимущества, Россия сейчас полностью или частично владеет 1 084 акционерными обществами и имеет право на получение дивидендов. Но за первые полгода 2019 года 90% всех дивидендов выплатила компания Sakhalin Energy Investment Company, которая занимается добычей нефти на Дальнем Востоке. Это 45.6 млрд рублей, пишет издание.
В частных компаниях совет директоров решает, сколько и куда направить дивиденды от прибыли, однако госкорпорации обязаны выплачивать 50% от чистой прибыли, в которую входит доход дочерних компаний. Эксперты считают, что это логично, если государство вложилось в развитие компании.
В 2019 году федеральный бюджет госкорпорации должны заплатить 589 млрд рублей. Однако расчеты Минфина почти никогда не совпадают с реальностью. С 2015 года выплаты сократились почти втрое, но это не значит, что корпорации стали зарабатывать меньше. Они, по версии «Новых Известий», уклоняются от уплаты дивидендов. И правительство даже разрешает им это делать: в 2016 году дивиденды сократили 12 компаниям, в 2017 году — 9.
Самые крупные российские корпорации с 2014 года выплачивали от 4.4 до 36,2%. «Транснефть», например, сократила дивиденды из-за того, что по международным стандартам финансовой отчетности прибыль составила 225.4 млрд рублей, а российские бухгалтера насчитали всего 10.09 млрд рублей. Положенные государству дивиденды в 11 раз больше прибыли головной компании, поэтому вместо 50% компания выплатила только 9%.
Издание отмечает, что за выплатой дивидендов государство следит не так пристально. Главная мысль правительства — пусть компания платит столько, сколько хочет, единой нормы для всех нет, для каждого должна быть установлена своя. Сейчас компании должны платить 50%, но не обязаны, и платят столько, сколько считают нужным.
Однако российские эксперты уверены, что такая «гибкая» система плохо отражается на гражданах: повышаются налоги и пенсионный возраст, а госкомпании получают льготы, и бюджет недополучает миллиарды рублей. Кроме этого, между компаниями при «плавающем» размере выплат идет неравная борьба. По подсчетам «Новых Известий», только четыре крупнейшие российские госкорпорации не доплатили в казну более 223 млрд рублей.
В Европе же госкомпании железно отдают государству 70% своей чистой прибыли. Но в таком случае для развития и в дальнейшем увеличения прибыли у компаний почти не остается средств. Для этого компании Европы, США и развитых азиатских стран привлекают инвесторов, в России же не понимают, как это работает.
На вопрос о том, зачем государству госкорпорации и как окончательно решить проблему с дивидендами, эксперты ооднозначно отвечают: нужна приватизация. Но сделать это нужно «не как при Ельцине путем «залоговых аукционов», а постепенно продавая пакеты по 1-2% в течение нескольких лет.