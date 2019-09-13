gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2019, 12:29

Published 13 сентября 2019, 12:29

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В вузах Омска добавят бюджет на специальности, где его не было

В вузах Омска добавят бюджет на специальности, где его не было

13 сентября 2019, 12:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В городском пресс-клубе сегодня обсудили планы на приемную кампанию в вузы города на 2020 год. Представители крупнейших университетов Омска сообщили, что уже сейчас известно об увеличении бюджетных мест, пишет «ОмскЗдесь».

На пресс-конференции представители ОмГУ, ОмГПУ и СибАДИ прокомментировали итоги прошедшей приемной кампании и поделились планами на новую. В будущем году, по заверению представителей университета, сразу в нескольких вузах появятся дополнительные бюджетные места. Бюджет появится даже там, где долгое время его не было, пишет издание.

Временно исполняющий обязанности ректора ОмГУ Роман Смелик подчеркнул, что количество бюджетных и коммерческих мест определяется за год до набора. Сейчас известно, что в ОмГУ на бюджете смогут учится 84 будущих студента факультета культуры и искусств, где до этого все места были коммерческими. Также с нуля до 44 увеличится количество бюджетных мест на экономические специальности, заверил Смелик.

В омском педагогическом университете значительно увеличится набор на очную форму обучения. такое решение, по словам проректора по учебной работе ОмГПУ Натальи Макаровой, поможет подготовить новые кадры, а не усовершенствовать уже существующие.

«Достаточно долго говорят о том, что учителей не хватает, что на педагогические специальности нужно принимать больше абитуриентов, и нам увеличивали набор на заочную форму. Надо понимать, что эту форму обучения, как правило, выбирают действующие учителя, она не обеспечивает приток новых кадров в профессию. По этой причине и существует сегодня голод на рынке труда педагогов и в Омске, и в районах области», — приводит издание слова Макаровой.

В СибАДИ также должны увеличить количество бюджетных мест, но одновременно с этим поднимется и проходной балл. Ответственный секретарь приемной комиссии СибАДИ Михаил Банкет отметил, что школьники по каким-то причинам игнорируют ЕГЭ по физике, хотя в вузе достаточно бюджетных мест на технические специальности, куда физика необходима.

По итогам прошедшей приемной кампании больше всего первокурсников сейчас учатся в ОмГТУ — около 4 000 бывших абитуриентов, из которых более 2 500 поступили на бюджет. Набор в другие вузы не превысил и тысячи: в ОмГУ поступили 1 165 человек, в СибАДИ — 1 207, а в педуниверситет поступило около 1 500 тыс человек. Из них за обучение платят только треть.

Самой востребованной, как и в прошлые годы, остается юриспруденция — конкурс на одно место в этом году был 22 человека. Будущие педагоги чаще выбирают направления, связанные с иностранными языками, в политехе и СибАДИ абитуриенты выбирают специальности, связанные с нефтепереработкой, а в СибГУФК остается популярным туризм.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика