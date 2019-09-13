В вузах Омска добавят бюджет на специальности, где его не было

«Достаточно долго говорят о том, что учителей не хватает, что на педагогические специальности нужно принимать больше абитуриентов, и нам увеличивали набор на заочную форму. Надо понимать, что эту форму обучения, как правило, выбирают действующие учителя, она не обеспечивает приток новых кадров в профессию. По этой причине и существует сегодня голод на рынке труда педагогов и в Омске, и в районах области», — приводит издание слова Макаровой.