В вузах Омска добавят бюджет на специальности, где его не было

Posted 13 сентября 2019, 12:29
Published 13 сентября 2019, 12:29
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
На пресс-конференции представители ОмГУ, ОмГПУ и СибАДИ прокомментировали итоги прошедшей приемной кампании и поделились планами на новую. В будущем году, по заверению представителей университета, сразу в нескольких вузах появятся дополнительные бюджетные места. Бюджет появится даже там, где долгое время его не было, пишет издание.
Временно исполняющий обязанности ректора ОмГУ Роман Смелик подчеркнул, что количество бюджетных и коммерческих мест определяется за год до набора. Сейчас известно, что в ОмГУ на бюджете смогут учится 84 будущих студента факультета культуры и искусств, где до этого все места были коммерческими. Также с нуля до 44 увеличится количество бюджетных мест на экономические специальности, заверил Смелик.
В омском педагогическом университете значительно увеличится набор на очную форму обучения. такое решение, по словам проректора по учебной работе ОмГПУ Натальи Макаровой, поможет подготовить новые кадры, а не усовершенствовать уже существующие.
«Достаточно долго говорят о том, что учителей не хватает, что на педагогические специальности нужно принимать больше абитуриентов, и нам увеличивали набор на заочную форму. Надо понимать, что эту форму обучения, как правило, выбирают действующие учителя, она не обеспечивает приток новых кадров в профессию. По этой причине и существует сегодня голод на рынке труда педагогов и в Омске, и в районах области», — приводит издание слова Макаровой.
В СибАДИ также должны увеличить количество бюджетных мест, но одновременно с этим поднимется и проходной балл. Ответственный секретарь приемной комиссии СибАДИ Михаил Банкет отметил, что школьники по каким-то причинам игнорируют ЕГЭ по физике, хотя в вузе достаточно бюджетных мест на технические специальности, куда физика необходима.
По итогам прошедшей приемной кампании больше всего первокурсников сейчас учатся в ОмГТУ — около 4 000 бывших абитуриентов, из которых более 2 500 поступили на бюджет. Набор в другие вузы не превысил и тысячи: в ОмГУ поступили 1 165 человек, в СибАДИ — 1 207, а в педуниверситет поступило около 1 500 тыс человек. Из них за обучение платят только треть.
Самой востребованной, как и в прошлые годы, остается юриспруденция — конкурс на одно место в этом году был 22 человека. Будущие педагоги чаще выбирают направления, связанные с иностранными языками, в политехе и СибАДИ абитуриенты выбирают специальности, связанные с нефтепереработкой, а в СибГУФК остается популярным туризм.