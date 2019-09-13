В Омской области нашли почти 100 теневых предпринимателей

С января по июль этого года налоговые органы обнаружили 99 компаний, которые не были зарегистрированы официально, но продолжали вести предпринимательскую деятельность. Всех их привлекли к ответственности через суд, отмечают в ведомстве. Отмечается, что за те же 7 месяцев 2018 года теневых бизнесменов было втрое меньше.