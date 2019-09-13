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Posted 13 сентября 2019, 13:47

Published 13 сентября 2019, 13:47

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омской области нашли почти 100 теневых предпринимателей

В Омской области нашли почти 100 теневых предпринимателей

13 сентября 2019, 13:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За минувшие месяцы 2019 года в Омской области налоговая обнаружила 99 компаний, которые нелегально вели деятельность на территории региона.Это втрое больше, чем в предыдущем году, пояснили в пресс-службе УФНС России по Омской области.

С января по июль этого года налоговые органы обнаружили 99 компаний, которые не были зарегистрированы официально, но продолжали вести предпринимательскую деятельность. Всех их привлекли к ответственности через суд, отмечают в ведомстве. Отмечается, что за те же 7 месяцев 2018 года теневых бизнесменов было втрое меньше.

Почти 70% таких предпринимателей занимались торговлей разными товарами. На рассмотрении в суде сейчас находится 31 дело, а 44 предпринимателя после проверки решили легализовать свою деятельность.

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