В Омской области до конца сентября для автолюбителей закроют ж/д переезд

Железнодорожный переезд 2 682 км перекроют до 30 сентября для автолюбителей. В это время здесь будут проводить техобслуживание путей. Чтобы не подвергать опасности рабочих и автолюбителей, по переезду Петрушенко проехать будет нельзя.