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Posted 13 сентября 2019, 11:54

Published 13 сентября 2019, 11:54

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омской области до конца сентября для автолюбителей закроют ж/д переезд

В Омской области до конца сентября для автолюбителей закроют ж/д переезд

13 сентября 2019, 11:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области железнодорожный переезд на станции Петрушенко закрывают до 30 сентября. Причиной тому стали технические работы, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Железнодорожный переезд 2 682 км перекроют до 30 сентября для автолюбителей. В это время здесь будут проводить техобслуживание путей. Чтобы не подвергать опасности рабочих и автолюбителей, по переезду Петрушенко проехать будет нельзя.

Альтернативой переезда в компании назвали путепроводом, соединяющим трассу Тюмень-Челябинск. Он находиться на расстоянии менее километра от Петрушенко.

В компании напомнили, что железнодорожные переезды нужно переходить и переезжать исключительно в оборудованных для этого местах.

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