В Омской области до конца сентября для автолюбителей закроют ж/д переезд

Posted 13 сентября 2019, 11:54
Published 13 сентября 2019, 11:54
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Железнодорожный переезд 2 682 км перекроют до 30 сентября для автолюбителей. В это время здесь будут проводить техобслуживание путей. Чтобы не подвергать опасности рабочих и автолюбителей, по переезду Петрушенко проехать будет нельзя.
Альтернативой переезда в компании назвали путепроводом, соединяющим трассу Тюмень-Челябинск. Он находиться на расстоянии менее километра от Петрушенко.
В компании напомнили, что железнодорожные переезды нужно переходить и переезжать исключительно в оборудованных для этого местах.