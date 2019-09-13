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Posted 13 сентября 2019, 02:13

Published 13 сентября 2019, 02:13

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске выбрали компанию, которая будет взвешивать производимый жителями мусор

В Омске выбрали компанию, которая будет взвешивать производимый жителями мусор

13 сентября 2019, 02:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 12 сентября, в Омске подвели итоги электронного аукциона по выбору независимой компании, которая произведет замеры накопления мусора в осенний и зимний сезоны. Победителем торгов стала омская компания ООО «УК «Система», сообщили в пресс-службе РЭК Омской области.

Управляющая компания снизила стартовую цену контракта более чем в два раза, предложив за свои услуги 2.18 млн рублей против начальной цены в 5.5 млн рублей. Стоит отметить, что на торги заявились четыре компании, одна из которых, предложившая наименьшую стоимость, была не допущена к аукциону из-за несоответствия требованиям.

Согласно условиям контракта, при проведении замеров компании запрещено смешивать отходы объектов различных категорий, а также уплотнять их. Мусор в полиэтиленовых мешках должен взвешиваться отдельно. Масса отходов в контейнерах определяется путем взвешивания каждого заполненного, а потом пустого контейнера.

Напомним, необходимость проведения замеров объемов накапливаемого омичами мусора возникла после жалобы местного жителя на прямую линию к президенту. Тогда начались проверки, и тариф на вывоз мусора удалось снизить с 133 руб до 88.88 руб — для города и до 92.4 руб — для села.

Тем не менее, по мнению губернатора Омской области Александра Буркова, это все равно много. Поэтому в течение года независимая компания произведет повторные замеры объемов мусора, генерируемого омичами, после чего будет пересчитан тариф на его вывоз.

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