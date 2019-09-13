В Омске выбрали компанию, которая будет взвешивать производимый жителями мусор

Управляющая компания снизила стартовую цену контракта более чем в два раза, предложив за свои услуги 2.18 млн рублей против начальной цены в 5.5 млн рублей. Стоит отметить, что на торги заявились четыре компании, одна из которых, предложившая наименьшую стоимость, была не допущена к аукциону из-за несоответствия требованиям.