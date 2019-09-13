В Омске выбрали компанию, которая будет взвешивать производимый жителями мусор

Posted 13 сентября 2019, 02:13
Published 13 сентября 2019, 02:13
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Управляющая компания снизила стартовую цену контракта более чем в два раза, предложив за свои услуги 2.18 млн рублей против начальной цены в 5.5 млн рублей. Стоит отметить, что на торги заявились четыре компании, одна из которых, предложившая наименьшую стоимость, была не допущена к аукциону из-за несоответствия требованиям.
Согласно условиям контракта, при проведении замеров компании запрещено смешивать отходы объектов различных категорий, а также уплотнять их. Мусор в полиэтиленовых мешках должен взвешиваться отдельно. Масса отходов в контейнерах определяется путем взвешивания каждого заполненного, а потом пустого контейнера.
Напомним, необходимость проведения замеров объемов накапливаемого омичами мусора возникла после жалобы местного жителя на прямую линию к президенту. Тогда начались проверки, и тариф на вывоз мусора удалось снизить с 133 руб до 88.88 руб — для города и до 92.4 руб — для села.
Тем не менее, по мнению губернатора Омской области Александра Буркова, это все равно много. Поэтому в течение года независимая компания произведет повторные замеры объемов мусора, генерируемого омичами, после чего будет пересчитан тариф на его вывоз.