В Омске из-за бешеной собаки Ленинский округ закроют на карантин

«Позавчера установили бешенство лисы в Увало-Ядрино, и вчера был случай бешенства на территории города Омска — на 10-й Марьяновской улице нашли бешеную собаку, — рассказал порталу руководитель ведомства. — Лису обнаружили в личном подсобном хозяйстве уже мертвой. А собаке была проведена эвтаназия — умерщвление. Тела направили в Омскую областную ветеринарную лабораторию». Не уточняется, была ли собака бродячая или имела хозяина.