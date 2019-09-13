В Омске из-за бешеной собаки Ленинский округ закроют на карантин

Posted 13 сентября 2019, 08:38
Published 13 сентября 2019, 08:38
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
«Позавчера установили бешенство лисы в Увало-Ядрино, и вчера был случай бешенства на территории города Омска — на 10-й Марьяновской улице нашли бешеную собаку, — рассказал порталу руководитель ведомства. — Лису обнаружили в личном подсобном хозяйстве уже мертвой. А собаке была проведена эвтаназия — умерщвление. Тела направили в Омскую областную ветеринарную лабораторию». Не уточняется, была ли собака бродячая или имела хозяина.
В местности, где нашли бешеных животных, введут карантин. В течение месяца в Увало-Ядрино и в Ленинском округе Омска нельзя проводить ярмарки и конкурсы животных, дрессировать и продавать их.
Максим Строкин пояснил, что за здоровьем других животных уже начали следить эксперты. Население также под особым контролем, потому что вирусом бешенства могут заболеть и люди.
«Будут проводить вакцинации. Будут запрещены мероприятия с большим скоплением животных. Об этом в начале недели, в понедельник, максимум во вторник, объявит губернатор Омской области. Он же и введет официальный карантин», — подчеркнул Строкин.