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Posted 13 сентября 2019, 08:38

Published 13 сентября 2019, 08:38

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске из-за бешеной собаки Ленинский округ закроют на карантин

В Омске из-за бешеной собаки Ленинский округ закроют на карантин

13 сентября 2019, 08:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области за последние два дня обнаружили сразу два случая бешенства: в Любинском районе в подсобном хозяйстве обнаружили трупик больной лисы, а в Ленинском округе Омска поймали бешеную собаку. Об этом порталу NGS55.RU рассказал начальник отдела госветнадзора регионального Россельхознадзора Максим Строкин.

«Позавчера установили бешенство лисы в Увало-Ядрино, и вчера был случай бешенства на территории города Омска — на 10-й Марьяновской улице нашли бешеную собаку, — рассказал порталу руководитель ведомства. — Лису обнаружили в личном подсобном хозяйстве уже мертвой. А собаке была проведена эвтаназия — умерщвление. Тела направили в Омскую областную ветеринарную лабораторию». Не уточняется, была ли собака бродячая или имела хозяина.

В местности, где нашли бешеных животных, введут карантин. В течение месяца в Увало-Ядрино и в Ленинском округе Омска нельзя проводить ярмарки и конкурсы животных, дрессировать и продавать их.

Максим Строкин пояснил, что за здоровьем других животных уже начали следить эксперты. Население также под особым контролем, потому что вирусом бешенства могут заболеть и люди.

«Будут проводить вакцинации. Будут запрещены мероприятия с большим скоплением животных. Об этом в начале недели, в понедельник, максимум во вторник, объявит губернатор Омской области. Он же и введет официальный карантин», — подчеркнул Строкин.

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