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Posted 13 сентября 2019,, 05:06

Published 13 сентября 2019,, 05:06

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске едва не рухнули два бесхозных башенных крана

13 сентября 2019, 05:06
Кировский районный суд приостановил на 60 суток работу двух башенных кранов КБ-405-1А ООО «Сибтрансстрой». Этого требовали прокуратура Омской области и региональный Ростехнадзор.

В Ростехнадзор 28 августа поступила информация из прокуратуры о том, что башенные краны на объекте капитального строительства жилого комплекса «Фрегат» работают с нарушениями требований промышленной безопасности.

Во время административного расследования специалисты подтвердили эту информацию. Были выявлены следующие нарушения: не проверялись рельсовые пути кранов, в нерабочем состоянии находились подъемные сооружения, не приняты меры по предотвращению угона ветром, пишут «Коммерческие вести».

Все эти нарушения могли привести в гибели и травмам людей. Материалы проверки были направлены в суд. Компания ООО «Сибтрансстрой» вину признал, сообщив, что краны не эксплуатируются, строительство на участке остановлено. Суд постановил признать застройщика виновным и назначил наказание в виде приостановления на 60 дней работу техники.

Напомним, игнорирование правил эксплуатации башенных кранов привело к трагедии в 2015 году, когда на проезжую часть улицы Маршала Жукова упал кран. В раздавленных автомобилях погибли четыре человека.

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