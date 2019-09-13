В Омске едва не рухнули два бесхозных башенных крана

Все эти нарушения могли привести в гибели и травмам людей. Материалы проверки были направлены в суд. Компания ООО «Сибтрансстрой» вину признал, сообщив, что краны не эксплуатируются, строительство на участке остановлено. Суд постановил признать застройщика виновным и назначил наказание в виде приостановления на 60 дней работу техники.