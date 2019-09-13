В Омске едва не рухнули два бесхозных башенных крана

Posted 13 сентября 2019,, 05:06
Published 13 сентября 2019,, 05:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Ростехнадзор 28 августа поступила информация из прокуратуры о том, что башенные краны на объекте капитального строительства жилого комплекса «Фрегат» работают с нарушениями требований промышленной безопасности.
Во время административного расследования специалисты подтвердили эту информацию. Были выявлены следующие нарушения: не проверялись рельсовые пути кранов, в нерабочем состоянии находились подъемные сооружения, не приняты меры по предотвращению угона ветром, пишут «Коммерческие вести».
Все эти нарушения могли привести в гибели и травмам людей. Материалы проверки были направлены в суд. Компания ООО «Сибтрансстрой» вину признал, сообщив, что краны не эксплуатируются, строительство на участке остановлено. Суд постановил признать застройщика виновным и назначил наказание в виде приостановления на 60 дней работу техники.
Напомним, игнорирование правил эксплуатации башенных кранов привело к трагедии в 2015 году, когда на проезжую часть улицы Маршала Жукова упал кран. В раздавленных автомобилях погибли четыре человека.