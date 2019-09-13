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Posted 13 сентября 2019, 16:00

Published 13 сентября 2019, 16:00

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Стало известно, кто займется замерами объемов мусора для нового тарифа в Омске

Стало известно, кто займется замерами объемов мусора для нового тарифа в Омске

13 сентября 2019, 16:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области региональная энергетическая компания определилась с компанией-замерщиком объемов накопления ТКО. По информации портала госзакупок, мусором займется омское ООО «УК Система».

Участниками аукциона были четыре компании, две из которых зарегистрированы в Омске. Это ООО «УК Единство» и ООО «УК Система» из Омска, ООО «А-Лига» из Москвы и Судебноэкспертное частное учреждение СФО «Независимая аналитическая лаборатория» из Барнаула. Однако до финала местная компания «УК Единство» не дошла: в документации нашли несоответствие заявленным требованием.

Выбывшая из конкурса организация предложила сделать работы за 2.17 млн при первоначальной стоимости контракта 5.5 млн рублей. Если бы не проблемы с документацией, компания бы выиграла лот у действующего победителя аукциона — «УК Сервис». Организация осуществит замеры за 2.18 млн рублей, говорится в документации закупки.

Отметим, что, по данным ЕГРЮЛ, директором обеих компаний является один человек — Александр Ивлев. Он же является единоличным собственником сошедшей с дистанции «УК Единство». Компания-победитель же на 100% принадлежит омичке Галине Воробьевой. Компания занимается управлением и эксплуатацией жилого фонда, и в 2016 году, согласно открытым источникам, выручка компании составила 9.8 млн рублей. Контракт с РЭК перекроет сразу четверть годовой выручки, однако, по мнению Александра Лихачева, за цену почти вдвое ниже первоначальной компании не удастся качественно выполнить работу.

«Я бы и за пять миллионов рублей не пошел бы измерять мусор. Это же людей надо много нанимать. Надо мерить по частным домам, по многоквартирным домам и по юридическим лицам, которых много, включая районы области. Когда мы считали в комиссии РЭК, мы выходили на 9 млн рублей. Для меня крайне сомнительно, что можно сделать за 2 млн рублей», — объяснил Лихачев.

Отметим, в 2016–2017 годах Лихачев управлял рабочей группой РЭК Омской области по замерам отходов. Полученные тогда итоги признали некорректными и приняли решение вновь пересчитать нормативы.

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