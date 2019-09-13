«Крайне сомнительно». Что любопытного в итогах аукциона по замеру мусора в Омске

«Я бы и за пять миллионов рублей не пошел бы измерять мусор. Это же людей надо много нанимать. Надо мерить по частным домам, по многоквартирным домам и по юридическим лицам, которых много, включая районы области. Если честно, когда мы считали в комиссии РЭК, мы выходили на 9 млн рублей. Для меня крайне сомнительно, что можно сделать за 2 млн рублей. Может, они „тимуровцы“. Видимо, так мерить будут», — сказал он.