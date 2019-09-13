«Крайне сомнительно». Что любопытного в итогах аукциона по замеру мусора в Омске

Posted 13 сентября 2019, 07:23
Published 13 сентября 2019, 07:23
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
В ходе проведения электронного аукциона компания предложила наименьшую стоимость. Она обязуется исполнить работы за 2.18 млн рублей. При том, что первоначальная цена контракта составляла 5.5 млн рублей.
В электронном конкурсе всего участвовало четыре организации: ООО «УК Единство» (г. Омск), ООО «УК Система» (г. Омск), ООО «А-Лига» (г. Москва) и Судебноэкспертное частное учреждение СФО «Независимая аналитическая лаборатория» (г. Барнаул).
Омскую компанию «УК Единство», предложившую наименьшую цену контракта в размере 2.17 млн рублей, в итоге сняли с конкурса из-за несоответствие заявки требованиям, предъявляемым к документации.
Примечательно, что у двух участников конкурса на выполнение замеров мусора в Омске один и тот же директор. По данным ЕГРЮЛ, руководителем ООО «УК Единство» и ООО «УК Система» является Александр Ивлев, он же единоличный собственник «УК Единство».
Компания-победитель («УК Система») на 100% принадлежит омичке Галине Воробьевой. Предприятие действует с 2011 года и специализируется на управлении и эксплуатации жилого фонда. По итогам 2016 года УК получила выручку от ведения бизнеса в размере 9.8 млн рублей. Таким образом, ее сегодняшний госзаказ составляет примерно четверть годовой выручки. В конкурсах компания участвует нечасто. Последний раз выставлялась на аукцион по обслуживанию жилья в 2016 году.
Судя по ценовым предложениям участников конкурса, соперничество шло между московской компанией «А-Лига», понижавшей ставку 35 раз в ходе аукциона (последняя ставка 2.197 млн рублей), и «УК Единство», давшей 23 ценовых предложения (последняя ставка 2.17 млн рублей). Будущий победитель аукциона, «УК «Система», стоял в стороне: компания предложила в самом начале 5.2 млн рублей, а затем сразу снизила до 2.18 млн рублей.
По итогам конкурса «УК «Система» будет обязана произвести замеры за цену почти в два раза ниже первоначально заявленной РЭК Омской области. По мнению омского общественника в сфере ЖКХ, ныне перешедшего в качестве советника директора на сторону регоператора «Магнит» Александра Лихачева, за эти деньги победителю вряд ли удастся качественно произвести замеры.
«Я бы и за пять миллионов рублей не пошел бы измерять мусор. Это же людей надо много нанимать. Надо мерить по частным домам, по многоквартирным домам и по юридическим лицам, которых много, включая районы области. Если честно, когда мы считали в комиссии РЭК, мы выходили на 9 млн рублей. Для меня крайне сомнительно, что можно сделать за 2 млн рублей. Может, они „тимуровцы“. Видимо, так мерить будут», — сказал он.
Стоит добавить, что в 2016–2017 году Александр Лихачев руководил рабочей группой РЭК Омской области, которая занималась замерами. После тех его замеров в Омске было принято решение заново пересчитать нормативы накопления ТКО.
Омский эколог Сергей Костарев обращает внимание на правильность будущих замеров мусора. По его мнению, важно чтобы не было лишних накруток в измерениях.
«Если честно, я не очень хорошо представляю методику, которая существует по поводу расчета, измерения мусора. Но вообще там работа не самая сложная. Другое дело, что возникает опасность приписывания или недописывания измерений. Цифры могут получиться несоответствующими», — говорит эксперт.