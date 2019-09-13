Гендиректора ООО «Фортех» наказали штрафом за выдачу более 20 ипотечных кредитов

В Омске генерального директора ООО «Фортех» привлекли к административной ответственности за незаконную выдачу более 20 ипотечных кредитов, в том числе под средства материнского капитала, на общую сумму более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

О незаконной деятельности омской компании в прокуратуру сообщило Сибирское главное управление Центрального банка России. Проверка подтвердила, что «Фортех», вопреки действующему законодательству, выдавал кредиты, не имея права заниматься данной профессиональной деятельностью. В отношении генерального директора было инициировано дело об административном правонарушении. Решением суда, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей. Судебный акт вступил в законную силу.