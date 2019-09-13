Гендиректора ООО «Фортех» наказали штрафом за выдачу более 20 ипотечных кредитов

Posted 13 сентября 2019, 05:47
Published 13 сентября 2019, 05:47
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
О незаконной деятельности омской компании в прокуратуру сообщило Сибирское главное управление Центрального банка России. Проверка подтвердила, что «Фортех», вопреки действующему законодательству, выдавал кредиты, не имея права заниматься данной профессиональной деятельностью.
В отношении генерального директора было инициировано дело об административном правонарушении. Решением суда, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей. Судебный акт вступил в законную силу.