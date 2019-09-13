«Дома жестокий, на людях паинька». Что говорят об отчиме задушенного школьника омичи

«С приемными мальчишками он был жесток и суров, особенно невзлюбил старшего. Однажды даже избил его до синяков, — рассказали знакомые семьи. — На его странице в социальной сети много фото с детьми. Вот только это не Катины дети. Это его племянники, и фото выкладывала мама этого изверга».