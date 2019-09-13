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Posted 13 сентября 2019, 09:32

Published 13 сентября 2019, 09:32

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

«Дома жестокий, на людях паинька». Что говорят об отчиме задушенного школьника омичи

«Дома жестокий, на людях паинька». Что говорят об отчиме задушенного школьника омичи

13 сентября 2019, 09:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области после обнаружения тела 7-летнего школьника разыскивают 30-летнего сожителя матери ребенка. Оказалось, что мужчина запомнился соседям и знакомым семьи своим жестоким обращением к пасынкам.

Об этом РИА «СуперОмск» рассказали сельчане. Мужчина, по их словам, жестко и агрессивно относился в мальчикам и несколько раз сильно избивал.

«С приемными мальчишками он был жесток и суров, особенно невзлюбил старшего. Однажды даже избил его до синяков, — рассказали знакомые семьи. — На его странице в социальной сети много фото с детьми. Вот только это не Катины дети. Это его племянники, и фото выкладывала мама этого изверга».

При этом сельчане считают, что женщина могла не знать о том, что отчим жестко обращается с ее сыновьями. Мать детей работала, а дома с ними оставался ее сожитель. «Издевался и бил детей он дома, а на людях был паинькой и всячески холил и лелеял старшего мальчика», — подчеркивают сельчане.

Сразу после случившегося сожитель сельчанки пропал — ушел из дома в станцах и шортах. Теперь его разыскивает полиция. Оперативники предполагают, что мужчина мог уйти из дома с оружием. Как отмечает издание, омич ранее привлекался за кражу. Жители поселка, знакомые с семьей, уверены, что к смерти школьника причастен именно сожитель сельчанки.

Напомним, трагедия случилась 10 сентября в селе Новологиново Большереченского района. Местная жительница нашла своего сына мертвым в своем доме. Вскрытие показало, что ребенок умер от удушения. Накануне, 12 сентября, мальчика похоронили на местном кладбище.

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