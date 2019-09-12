Жители омской деревни пьют воду из одного котлована со скотом

Posted 12 сентября 2019, 06:19
Published 12 сентября 2019, 06:19
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Вызвано это трехмесячным отсутствием питьевой воды. Со слов автора, полученные в прямом эфире обещания администрации о том, что 6 сентября в деревне появится вода, не выполнены. Кроме того в деревню стали завозить питьевую воду, но она достается жителям далеко не бесплатно — за каждый литр приходится платить два рубля.
Те же, кто не может позволить себе покупать питьевую воду, продолжают ездить к водоему, расположенному в трех километрах от населенного пункта.
Стоит отметить, что представители омского правительства отреагировали на жалобы сельчан и прислали ответ местным жителям:
«По предоставленной информации администрации Горьковского района, после обследования, в целях обеспечения населения водой, временно был установлен насос, однако из-за малого объема воды запитать водопровод не удалось. Ремонтные работы на скважине начнутся в ближайшие дни организацией ООО „Родник“. Специалистами проведено повторное обследование скважины, для определения объема ремонтных работ, которые продлятся не более 10 дней от начала работ», — говорится в сообщении.
В комментариях омичи написали, что установка насоса производилась за счет местных жителей. Кроме того, специалисты установили его в старую скважину, которая давно заилилась и не может обеспечить деревню водой.