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Posted 12 сентября 2019, 06:19

Published 12 сентября 2019, 06:19

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Жители омской деревни пьют воду из одного котлована со скотом

Жители омской деревни пьют воду из одного котлована со скотом

12 сентября 2019, 06:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель деревни Подольск Горьковского района Омской области Александр Синеокий опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором рассказал о плачевном положении односельчан. Омичам приходится пить воду из котлована, откуда пьет крупный рогатый скот.

Вызвано это трехмесячным отсутствием питьевой воды. Со слов автора, полученные в прямом эфире обещания администрации о том, что 6 сентября в деревне появится вода, не выполнены. Кроме того в деревню стали завозить питьевую воду, но она достается жителям далеко не бесплатно — за каждый литр приходится платить два рубля.

Те же, кто не может позволить себе покупать питьевую воду, продолжают ездить к водоему, расположенному в трех километрах от населенного пункта.

Стоит отметить, что представители омского правительства отреагировали на жалобы сельчан и прислали ответ местным жителям:

«По предоставленной информации администрации Горьковского района, после обследования, в целях обеспечения населения водой, временно был установлен насос, однако из-за малого объема воды запитать водопровод не удалось. Ремонтные работы на скважине начнутся в ближайшие дни организацией ООО „Родник“. Специалистами проведено повторное обследование скважины, для определения объема ремонтных работ, которые продлятся не более 10 дней от начала работ», — говорится в сообщении.

В комментариях омичи написали, что установка насоса производилась за счет местных жителей. Кроме того, специалисты установили его в старую скважину, которая давно заилилась и не может обеспечить деревню водой.

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