Жители омской деревни пьют воду из одного котлована со скотом

Вызвано это трехмесячным отсутствием питьевой воды. Со слов автора, полученные в прямом эфире обещания администрации о том, что 6 сентября в деревне появится вода, не выполнены. Кроме того в деревню стали завозить питьевую воду, но она достается жителям далеко не бесплатно — за каждый литр приходится платить два рубля.