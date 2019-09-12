В Омской области из-за долгов отключили от газа 18 тепловых компаний

Posted 12 сентября 2019, 16:00
Published 12 сентября 2019, 16:00
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Без газа и тепла с 12 сентября осталась часть Омска и 15 районов Омской области. На 1 сентября этого года долги потребителей перед «Газпром межрегионгаз» равны 1.4 млрд рублей, в то же время тепловые компании задолжали организации 1.03 млрд рублей. Компания-поставщик не раз обращался в надзорные ведомства, чтобы заставить организации выплатить задолженность, однако никакие меры не повлияли на размер долга.
Одним из крупнейших должников оказалось муниципальное предприятие «Тепловая компания». Долг компании — почти 514 млн рублей.
«Грубое нарушение платежной дисциплины, отсутствие динамики погашения задолженности предыдущих периодов, нарушение графика платежей, подписанного губернатором Омской области, не исключает крайних мер воздействия для взыскания долга», — объясняет отключение газа замгендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.
Деньги с должников в компании намерены взыскивать через суд и процедуру банкротства. Также в компании намерены заявлять в полицию, если спустя время долги не будут погашены.