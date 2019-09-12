В Омской области из-за долгов отключили от газа 18 тепловых компаний

Без газа и тепла с 12 сентября осталась часть Омска и 15 районов Омской области. На 1 сентября этого года долги потребителей перед «Газпром межрегионгаз» равны 1.4 млрд рублей, в то же время тепловые компании задолжали организации 1.03 млрд рублей. Компания-поставщик не раз обращался в надзорные ведомства, чтобы заставить организации выплатить задолженность, однако никакие меры не повлияли на размер долга.