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Posted 12 сентября 2019, 16:00

Published 12 сентября 2019, 16:00

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омской области из-за долгов отключили от газа 18 тепловых компаний

В Омской области из-за долгов отключили от газа 18 тепловых компаний

12 сентября 2019, 16:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С сегодняшнего дня компания «Газпром межрегионгаз Омск» перестала подавать газ 18 компаниям региона. Причиной тому стали многомиллионные долги, которые накопились у организаций к началу отопительного сезона, сообщили в пресс-службе организации.

Без газа и тепла с 12 сентября осталась часть Омска и 15 районов Омской области. На 1 сентября этого года долги потребителей перед «Газпром межрегионгаз» равны 1.4 млрд рублей, в то же время тепловые компании задолжали организации 1.03 млрд рублей. Компания-поставщик не раз обращался в надзорные ведомства, чтобы заставить организации выплатить задолженность, однако никакие меры не повлияли на размер долга.

Одним из крупнейших должников оказалось муниципальное предприятие «Тепловая компания». Долг компании — почти 514 млн рублей.

«Грубое нарушение платежной дисциплины, отсутствие динамики погашения задолженности предыдущих периодов, нарушение графика платежей, подписанного губернатором Омской области, не исключает крайних мер воздействия для взыскания долга», — объясняет отключение газа замгендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.

Деньги с должников в компании намерены взыскивать через суд и процедуру банкротства. Также в компании намерены заявлять в полицию, если спустя время долги не будут погашены.

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