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Posted 12 сентября 2019, 03:34

Published 12 сентября 2019, 03:34

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В омских Нефтяниках изменят работу светофора на перекрестке Менделеева и Заозерной

В омских Нефтяниках изменят работу светофора на перекрестке Менделеева и Заозерной

12 сентября 2019, 03:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
К 1 октября 2019 года в Омске на пересечении проспекта Менделеева и улицы Заозерной у светофора, регулирующего дорожные потоки, появится дополнительная секция. Организация движения будет изменена, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Данный перекресток входит в число потенциально опасных участков дорожной сети Омска. Напряженность и аварийность создаются из-за возникающего конфликта между встречными потоками транспорта. «Расщепленная фаза» движения в работе светофора в настоящее время является причиной ограничения видимости автомобилистов, осуществляющим повороты налево с обоих подходов к перекрестку по проспекту Менделеева.

С 1 октября этот провоцирующий ДТП фактор будет полностью исключен. Дополнительные секции светофоров будут регулировать движение транспорта, выполняющего левые повороты с проспекта Менделеева со стороны улиц Бархатовой и улицы Химиков. Таким образом выделят отдельные фазы светофорного цикла для данных потоков без конфликта с прямыми встречными потоками.

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