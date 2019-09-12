В омских Нефтяниках изменят работу светофора на перекрестке Менделеева и Заозерной

Posted 12 сентября 2019, 03:34
Published 12 сентября 2019, 03:34
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Данный перекресток входит в число потенциально опасных участков дорожной сети Омска. Напряженность и аварийность создаются из-за возникающего конфликта между встречными потоками транспорта. «Расщепленная фаза» движения в работе светофора в настоящее время является причиной ограничения видимости автомобилистов, осуществляющим повороты налево с обоих подходов к перекрестку по проспекту Менделеева.
С 1 октября этот провоцирующий ДТП фактор будет полностью исключен. Дополнительные секции светофоров будут регулировать движение транспорта, выполняющего левые повороты с проспекта Менделеева со стороны улиц Бархатовой и улицы Химиков. Таким образом выделят отдельные фазы светофорного цикла для данных потоков без конфликта с прямыми встречными потоками.