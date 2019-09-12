В омских Нефтяниках изменят работу светофора на перекрестке Менделеева и Заозерной

С 1 октября этот провоцирующий ДТП фактор будет полностью исключен. Дополнительные секции светофоров будут регулировать движение транспорта, выполняющего левые повороты с проспекта Менделеева со стороны улиц Бархатовой и улицы Химиков. Таким образом выделят отдельные фазы светофорного цикла для данных потоков без конфликта с прямыми встречными потоками.