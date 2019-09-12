В Омске передали в суд уголовное дело владельца Крутогорского НПЗ Федотова

Как выяснило следствие, в 2014 году он от лица одной из своих фирм оформил в нескольких банках заявку на кредиты на общую сумму 494 млн рублей. При этом в банки он предоставил поддельные документы, где указывалось, что компания не имеет банковской задолженности. По факту же она в несколько раз превышала суму, которую Федотов хотел получить от банков.