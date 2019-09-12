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Posted 12 сентября 2019, 13:50

Published 12 сентября 2019, 13:50

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске передали в суд уголовное дело владельца Крутогорского НПЗ Федотова

В Омске передали в суд уголовное дело владельца Крутогорского НПЗ Федотова

12 сентября 2019, 13:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первый заместитель прокурора Омской области направил в суд уголовное дело на руководителя и собственника компаний «ВСП Процессинг», «ВСП Траст», «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» Валерия Федотова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Обвинительное заключение по уголовному делу на Федотова утвердили сегодня, 12 сентября. По версии следствия, он причастен к четырем преступлениям, в результате которых он обогатился на несколько сотен миллионов рублей.

Как выяснило следствие, в 2014 году он от лица одной из своих фирм оформил в нескольких банках заявку на кредиты на общую сумму 494 млн рублей. При этом в банки он предоставил поддельные документы, где указывалось, что компания не имеет банковской задолженности. По факту же она в несколько раз превышала суму, которую Федотов хотел получить от банков.

После того, как деньги были перечислены на его счета, он перерегистрировал организацию из Омска в Москву, а затем начал процедуру банкротства. Чтобы и дальше заниматься бизнесом он открыл аффилированную организацию, с которой контрагенты продолжили сотрудничать.

Также во время расследования выяснилось, что он отдал своим сотрудникам распоряжение игнорировать заключенные контракты с двумя зарубежными компаниями о поставке дистиллята газового конденсата. Этим он присвоил 175 млн рублей, выплаченные контрагентами по контракту.

Пока идет расследование, фигуранта уголовного дела отправили в СИЗО. Дело будут рассматривать в Центральном районном суде Омска, сообщили в облпрокуратуре.

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