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Posted 12 сентября 2019, 10:10

Published 12 сентября 2019, 10:10

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске хотят расконсервировать посты мониторинга воздуха, закрытые в 80-х годах

В Омске хотят расконсервировать посты мониторинга воздуха, закрытые в 80-х годах

12 сентября 2019, 10:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске планируют увеличить количество постов мониторинга воздуха, и для этого в городе будут открывать посты, законсервированные в последние годы Советского союза. Таких в городе 3, еще один новый хотят открыть на Московке, рассказала на пресс-конференции в МКР-Медиа начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

С начала сентября в Омске, по словам , в воздухе в городке Нефтяников нашли хлорид водорода и сероводород, а в Центральном округе зафиксировали превышение в воздухе бензола. Превышение не было экстремальным, но, по ее мнению, в городе должны внимательнее изучать состояние атмосферы. Для этого в ближайшее время планируется запустить в работу новые посты наблюдения, в том числе на Московке.

«У нас шесть федеральных постов, два региональных с ручным отбором проб воздуха и два автомата, Для миллионника этого количества достаточно, но в Омске есть „белые пятна“, где нет таких постов, например, Московка. В 80-е годы были законсервированы посты в Амурском поселке и в районе улицы Жукова в Центральном округе. Планируем расконсервировать пост в Советском округе. Тогда в Омске будет 10 федеральных постов, что соответствует ГОСТу, плюс регион откроет свои новые посты. Тогда информация о загрязнении воздуха будет более достоверной», — пояснила Криворучко.

Специалист объяснила, что площадки не справляются со своими задачами так быстро, как хотелось бы. При ручном отборе анализы собираются долго, а их результаты готовы только на следующий день, когда данные могут быть неактуальными. Потому Криворучко отмечает, что в городе нужно не просто увеличивать количество постов, а делать их автоматическими. Пока планируется, что восемь постов из десяти будут определять семь вредных веществ, остальные два — 15. Информация о содержании их в воздухе должна обновляться каждые 20 минут.

В ноябре начнут модернизировать пост мониторинга № 5 на улице Нефтезаводской в Нефтяниках, жители которых чаще всего жалуются на неприятные запахи в воздухе.

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