В Омске хотят расконсервировать посты мониторинга воздуха, закрытые в 80-х годах

Специалист объяснила, что площадки не справляются со своими задачами так быстро, как хотелось бы. При ручном отборе анализы собираются долго, а их результаты готовы только на следующий день, когда данные могут быть неактуальными. Потому Криворучко отмечает, что в городе нужно не просто увеличивать количество постов, а делать их автоматическими. Пока планируется, что восемь постов из десяти будут определять семь вредных веществ, остальные два — 15. Информация о содержании их в воздухе должна обновляться каждые 20 минут.