В Омске хотят расконсервировать посты мониторинга воздуха, закрытые в 80-х годах

Posted 12 сентября 2019, 10:10
Published 12 сентября 2019, 10:10
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
С начала сентября в Омске, по словам , в воздухе в городке Нефтяников нашли хлорид водорода и сероводород, а в Центральном округе зафиксировали превышение в воздухе бензола. Превышение не было экстремальным, но, по ее мнению, в городе должны внимательнее изучать состояние атмосферы. Для этого в ближайшее время планируется запустить в работу новые посты наблюдения, в том числе на Московке.
«У нас шесть федеральных постов, два региональных с ручным отбором проб воздуха и два автомата, Для миллионника этого количества достаточно, но в Омске есть „белые пятна“, где нет таких постов, например, Московка. В 80-е годы были законсервированы посты в Амурском поселке и в районе улицы Жукова в Центральном округе. Планируем расконсервировать пост в Советском округе. Тогда в Омске будет 10 федеральных постов, что соответствует ГОСТу, плюс регион откроет свои новые посты. Тогда информация о загрязнении воздуха будет более достоверной», — пояснила Криворучко.
Специалист объяснила, что площадки не справляются со своими задачами так быстро, как хотелось бы. При ручном отборе анализы собираются долго, а их результаты готовы только на следующий день, когда данные могут быть неактуальными. Потому Криворучко отмечает, что в городе нужно не просто увеличивать количество постов, а делать их автоматическими. Пока планируется, что восемь постов из десяти будут определять семь вредных веществ, остальные два — 15. Информация о содержании их в воздухе должна обновляться каждые 20 минут.
В ноябре начнут модернизировать пост мониторинга № 5 на улице Нефтезаводской в Нефтяниках, жители которых чаще всего жалуются на неприятные запахи в воздухе.