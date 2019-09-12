Сожителя омички, 7-летнего сына которой нашли мертвым, ищет полиция

Posted 12 сентября 2019, 12:18
Published 12 сентября 2019, 12:18
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
О трагедии стало известно накануне, 10 сентября. 7-летнего школьника нашли мертвым в своем доме, вскрытие показало, что ребенок умер от удушения. В смерти мальчика подозревают 30-летнего сожителя матери ребенка.
По словам соседей матери школьника, женщина давно встречалась со своим сожителем и даже сбежала к нему в Тару, оставив со своими родителями годовалого сына. После вмешательства органов опеки она вернулась, но с сожителем продолжила общаться.
«Хорошая девочка, просто непутевая. Долго искала себя, так сказать. И вот нашла на свою голову… Она одна воспитывала двоих детей, тяжело ей было. Сначала в декрете сидела, перебивалась случайными получками — работы на селе особо нет, особенно для молодой мамочки. Она, правда, старалась быть хорошей матерью. Не получилось», — рассказали изданию соседи женщины.
О ее сожителе они не смогли почти ничего сказать, однако, по их словам, родители были против их отношений. Несмотря на это пара с детьми жили в деревне, при этом работала из двоих только женщина. О конфликтах соседи в разговоре с изданием не упоминали.
В день трагедии сельчанка оставила своих детей с сожителем. Вернувшись домой, она хотела поцеловать спящего 7-летнего сына, но поняла, что он умер, и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть первоклассника.
Мужчина же, по словам соседей, делал вид, что искренне удивлен произошедшему, а через некоторое время сбежал из дома в летних шортах и сланцах. Теперь его разыскивает полиция Большереченского района.
«Для установления обстоятельств смерти малолетнего необходимо установить местонахождение уроженца села Атирка Тарского района», — говорится в ориентировке ОМВД России по Большереченскому району, опубликованной в «Подслушано в Большеречье». Отмечается, что мужчина может ехать в сторону Омска или Тары на общественном транспорте.