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Posted 12 сентября 2019, 12:18

Published 12 сентября 2019, 12:18

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Сожителя омички, 7-летнего сына которой нашли мертвым, ищет полиция

Сожителя омички, 7-летнего сына которой нашли мертвым, ищет полиция

12 сентября 2019, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После смерти 7-летнего жителя поселка Новологиново Большереченского района в неизвестном направлении сбежал 30-летний сожитель матери ребенка. Именно его подозревают в смерти школьника, сообщает «Комсомольская правда в Омске».

О трагедии стало известно накануне, 10 сентября. 7-летнего школьника нашли мертвым в своем доме, вскрытие показало, что ребенок умер от удушения. В смерти мальчика подозревают 30-летнего сожителя матери ребенка.

По словам соседей матери школьника, женщина давно встречалась со своим сожителем и даже сбежала к нему в Тару, оставив со своими родителями годовалого сына. После вмешательства органов опеки она вернулась, но с сожителем продолжила общаться.

«Хорошая девочка, просто непутевая. Долго искала себя, так сказать. И вот нашла на свою голову… Она одна воспитывала двоих детей, тяжело ей было. Сначала в декрете сидела, перебивалась случайными получками — работы на селе особо нет, особенно для молодой мамочки. Она, правда, старалась быть хорошей матерью. Не получилось», — рассказали изданию соседи женщины.

О ее сожителе они не смогли почти ничего сказать, однако, по их словам, родители были против их отношений. Несмотря на это пара с детьми жили в деревне, при этом работала из двоих только женщина. О конфликтах соседи в разговоре с изданием не упоминали.

В день трагедии сельчанка оставила своих детей с сожителем. Вернувшись домой, она хотела поцеловать спящего 7-летнего сына, но поняла, что он умер, и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть первоклассника.

Мужчина же, по словам соседей, делал вид, что искренне удивлен произошедшему, а через некоторое время сбежал из дома в летних шортах и сланцах. Теперь его разыскивает полиция Большереченского района.

«Для установления обстоятельств смерти малолетнего необходимо установить местонахождение уроженца села Атирка Тарского района», — говорится в ориентировке ОМВД России по Большереченскому району, опубликованной в «Подслушано в Большеречье». Отмечается, что мужчина может ехать в сторону Омска или Тары на общественном транспорте.

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