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Posted 12 сентября 2019, 09:18

Published 12 сентября 2019, 09:18

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Со льдом на дорогах Омска начнут бороться реагентами из Перми

Со льдом на дорогах Омска начнут бороться реагентами из Перми

12 сентября 2019, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска рассказали о подготовке дорог в снежное время года. Город уже закупил антиобледенители, а теперь готовит к зиме снежные полигоны.

В этом году со снегом и льдом дорожники будут бороться несколькими видами реагентов — биохимическим и классической песко-соляной смесью. Прошлой зимой на городских магистралях применяли только второй вид антиобледенителя, и его дорожники потратили около 55.5 тонн. В этом ходу скользким дорогам будут противостоять новыми реагентами, а к песко-соляной смеси добавят галит и гранитную крошку.

«Планируется опробовать все виды имеющихся реагентов. Мониторинг реагентов в разных погодных условиях — от умеренно теплой погоды до сильных морозов — покажет, как разные виды антиоблединителей поведут себя на наших дорогах зимой. По итогам этого мониторинга будут приниматься решения об использовании тех или иных противогололедных материалов в последующие зимние периоды», — рассказал — директор омского Управление дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.

Антиобледенители начали готовить уже сейчас: в город привезли около 500 тонн биохимического реагента, 70 тонн гранитной крошки, около 6 тыс тонн песко-соляной смеси. Ближе к зиме планируется закупить еще 60 тыс тонн песка, 6 тысяч тонн галита и 900 тонн биохимического реагента.

В ведомстве отмечают, что 1 тонна реагента стоит около 20 тыс рублей, тонна песко-соляной смеси — 800 рублей, а гранитная крошка стоит около 2 тыс рублей за тонну.

Перед снежным временем года городские власти кроме реагентов готовят к работе полигоны. Завершить работы планируется уже к 15 октября.

Напомним, в начале марта Управление дорожного хозяйства и благоустройства закупило у пермской компании ООО «Транссервис» 483 тонны нового реагента, который планировалось использовать до конца зимы. Однако через несколько дней снег в городе начал таять, а из-за задержки поставщика реагент вовсе не пригодился. Биохимический реагент будут применять для таяния снега на центральных магистралях города уже этой зимой.

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