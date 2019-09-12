Со льдом на дорогах Омска начнут бороться реагентами из Перми

В этом году со снегом и льдом дорожники будут бороться несколькими видами реагентов — биохимическим и классической песко-соляной смесью. Прошлой зимой на городских магистралях применяли только второй вид антиобледенителя, и его дорожники потратили около 55.5 тонн. В этом ходу скользким дорогам будут противостоять новыми реагентами, а к песко-соляной смеси добавят галит и гранитную крошку.