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Posted 12 сентября 2019, 02:29

Published 12 сентября 2019, 02:29

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Шипилова заверила, что у нее сохранились дружеские отношения с мэром Омска

Шипилова заверила, что у нее сохранились дружеские отношения с мэром Омска

12 сентября 2019, 02:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывший вице-мэр Омска, а с сегодняшнего дня — первый заместитель министра здравоохранения Омской области Елена Шипилова прокомментировала свой переход из мэрии в областное правительство, заявив, что с мэром города у нее сохранились дружеские и конструктивные отношения, сообщает «ОмскИнформ».

«С Оксаной Николаевной, я думаю, наше сотрудничество будет и в дальнейшем выстраиваться дружески и конструктивно. У нас все хорошо», — цитирует Шипилову издание.

Со слов нового первого заместителя министра омского здравоохранения, ее переход является частью естественной ротации, нормальным перемещением между уровнями власти в целях решения приоритетных задач, ставящихся федеральным правительством перед регионом. Ключевая задача — исполнение национальных проектов, к достижению которой область и город идут рука об руку.

При этом отсутствие медицинского образования, заверила Шипилова, не помешает ее работе в Министерстве здравоохранения Омской области, поскольку она будет заниматься организационно-кадровыми, организационно-аналитическими вопросами. Теми вопросами, что требуют административных функций.

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