Шипилова заверила, что у нее сохранились дружеские отношения с мэром Омска

Posted 12 сентября 2019, 02:29
Published 12 сентября 2019, 02:29
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
«С Оксаной Николаевной, я думаю, наше сотрудничество будет и в дальнейшем выстраиваться дружески и конструктивно. У нас все хорошо», — цитирует Шипилову издание.
Со слов нового первого заместителя министра омского здравоохранения, ее переход является частью естественной ротации, нормальным перемещением между уровнями власти в целях решения приоритетных задач, ставящихся федеральным правительством перед регионом. Ключевая задача — исполнение национальных проектов, к достижению которой область и город идут рука об руку.
При этом отсутствие медицинского образования, заверила Шипилова, не помешает ее работе в Министерстве здравоохранения Омской области, поскольку она будет заниматься организационно-кадровыми, организационно-аналитическими вопросами. Теми вопросами, что требуют административных функций.