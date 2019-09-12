Омич из-за ревности зарубил приятеля сувенирной саблей

Мужчина не захотел решать вопрос мирно. Он взял сувенирную саблю вакидзаси, которая не является холодным оружием, и воспользовался ей, чтобы зарезать своего соперника. Омич проткнул хозяину дома грудь, после чего тот скончался на месте.