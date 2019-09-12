Омич из-за ревности зарубил приятеля сувенирной саблей

Posted 12 сентября 2019, 12:48
Published 12 сентября 2019, 12:48
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Инцидент произошел в апреле этого года в одном из частных домов в Центральном округе Омска. Ранее судимый 39-летний мужчина в алкогольном опьянении поссорился из-за общей знакомой с хозяином квартиры, у которого он снимал жилье.
Мужчина не захотел решать вопрос мирно. Он взял сувенирную саблю вакидзаси, которая не является холодным оружием, и воспользовался ей, чтобы зарезать своего соперника. Омич проткнул хозяину дома грудь, после чего тот скончался на месте.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня суд признал его виновным и огласил приговор — 10 лет колонии строгого режима.