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Posted 12 сентября 2019, 12:48

Published 12 сентября 2019, 12:48

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омич из-за ревности зарубил приятеля сувенирной саблей

Омич из-за ревности зарубил приятеля сувенирной саблей

12 сентября 2019, 12:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске суд приговорил к 10 годам колонии мужчину, который из-за ревности к женщине зарезал своего знакомого сувенирной саблей вакидзаси, сообщает пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Инцидент произошел в апреле этого года в одном из частных домов в Центральном округе Омска. Ранее судимый 39-летний мужчина в алкогольном опьянении поссорился из-за общей знакомой с хозяином квартиры, у которого он снимал жилье.

Мужчина не захотел решать вопрос мирно. Он взял сувенирную саблю вакидзаси, которая не является холодным оружием, и воспользовался ей, чтобы зарезать своего соперника. Омич проткнул хозяину дома грудь, после чего тот скончался на месте.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня суд признал его виновным и огласил приговор — 10 лет колонии строгого режима.

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