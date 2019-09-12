Накроет по уши! ВКонтакте запустила Lovina

«По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра. Lovina — лучшее место для безопасных и комфортных знакомств: с помощью видеозвонков и видеоисторий можно ощутить трепет первой встречи и проверить, есть ли желание общаться дальше».