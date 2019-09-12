Еще один омский пенсионер попался с тяжелыми наркотиками

Posted 12 сентября 2019, 04:59
Published 12 сентября 2019, 04:59
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Пенсионера с наркотиками задержали в минувшие сутки, 11 сентября, в районе улицы Лукашевича. При себе у омича был почти один грамм порошка. Позже экспертиза установила, что вещество является героином. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело.
Напомним, днем ранее под уголовное преследование попал 64-летний мужчина. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При нем обнаружили 107 грамм героина.