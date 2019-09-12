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Posted 12 сентября 2019, 04:59

Published 12 сентября 2019, 04:59

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Еще один омский пенсионер попался с тяжелыми наркотиками

Еще один омский пенсионер попался с тяжелыми наркотиками

12 сентября 2019, 04:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление МВД России по Омской области сообщило об еще одном пенсионере преклонного возраста, который попался на хранении героина. Пожилому мужчине 67 лет и он проживает в Кировском округе.

Пенсионера с наркотиками задержали в минувшие сутки, 11 сентября, в районе улицы Лукашевича. При себе у омича был почти один грамм порошка. Позже экспертиза установила, что вещество является героином. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, днем ранее под уголовное преследование попал 64-летний мужчина. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При нем обнаружили 107 грамм героина.

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