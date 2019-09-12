Еще один омский пенсионер попался с тяжелыми наркотиками

Пенсионера с наркотиками задержали в минувшие сутки, 11 сентября, в районе улицы Лукашевича. При себе у омича был почти один грамм порошка. Позже экспертиза установила, что вещество является героином. В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело.