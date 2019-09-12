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Posted 12 сентября 2019, 05:30

Published 12 сентября 2019, 05:30

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Директора «СтройМонтажСервиса» освободили от уголовной статьи за сокрытие 11 млн руб

Директора «СтройМонтажСервиса» освободили от уголовной статьи за сокрытие 11 млн руб

12 сентября 2019, 05:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске следственные органы вынесли постановление о прекращении уголовного преследования бывшего директора компании-банкрота ООО «СтройМонтажСервис», который в 2015 году, предоставив ложные бухгалтерские документы и декларации, уклонился от уплаты налогов на сумму 11.4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры.

Уголовное преследование было прекращено из-за истечения срока давности совершенного преступления. Однако данное обстоятельство не освободило бывшего директора «СтройМонтажСервиса» от гражданско-правовой ответственности. В связи с этим прокуратура подала иск в Кировский районный суд Омска с требованием взыскать с фигуранта сумму причиненного ущерба — 11.4 млн рублей.

Суд полностью удовлетворил требование прокурора. Теперь исполнение судебного решения будет находиться на контроле прокуратуры.

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