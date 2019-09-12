Директора «СтройМонтажСервиса» освободили от уголовной статьи за сокрытие 11 млн руб

Posted 12 сентября 2019, 05:30
Published 12 сентября 2019, 05:30
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Уголовное преследование было прекращено из-за истечения срока давности совершенного преступления. Однако данное обстоятельство не освободило бывшего директора «СтройМонтажСервиса» от гражданско-правовой ответственности. В связи с этим прокуратура подала иск в Кировский районный суд Омска с требованием взыскать с фигуранта сумму причиненного ущерба — 11.4 млн рублей.
Суд полностью удовлетворил требование прокурора. Теперь исполнение судебного решения будет находиться на контроле прокуратуры.