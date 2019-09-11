В Омске водители трамваев пожаловались на отключение отопления в кабинах

Posted 11 сентября 2019, 10:28
Published 11 сентября 2019, 10:28
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Водители трамваев отметили, что предохранители с печей из салона снимались и раньше, но с кабин водителей их сняли впервые за последние несколько лет.
«Весной, когда приходит тепло, изымаются предохранители на отопление салона для экономии электроэнергии. Но вчера впервые за много лет по приказу руководства со всех трамваев были сняты предохранители на отопление кабины водителя. Температура в кабине равна температуре на улице. И если днем еще можно было себя чувствовать более-менее комфортно, то утром и вечером было очень холодно, — рассказал автор записи и отметил, что, в отличие от кондукторов, он не может пройтись по салону, чтобы согреться. - Санитарные нормы указывают, что температура в рабочем помещении у работников, которые мало двигаются, должна быть не менее 22 градусов. На улице — сами видите, какая погода».
В городском департаменте транспорта порталу NGS55.RU заявили, что снятие предохранителей — стандартная процедура, которую проводят каждый год после окончания отопительного сезона.
«Весной на основании действующих инструкций предохранители на отопление снимаются для ревизии и подготовки к работе в осенне-зимний период. Установка предохранителей на отопление производится по приказу о начале отопительного сезона», — сообщили изданию в мэрии. При этом в ведомстве не уточнили, почему предохранители с отопления в кабинах водителей сняли только накануне.