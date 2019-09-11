В Омске водители трамваев пожаловались на отключение отопления в кабинах

«Весной, когда приходит тепло, изымаются предохранители на отопление салона для экономии электроэнергии. Но вчера впервые за много лет по приказу руководства со всех трамваев были сняты предохранители на отопление кабины водителя. Температура в кабине равна температуре на улице. И если днем еще можно было себя чувствовать более-менее комфортно, то утром и вечером было очень холодно, — рассказал автор записи и отметил, что, в отличие от кондукторов, он не может пройтись по салону, чтобы согреться. - Санитарные нормы указывают, что температура в рабочем помещении у работников, которые мало двигаются, должна быть не менее 22 градусов. На улице — сами видите, какая погода».