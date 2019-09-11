Столовое против домашнего. Почему дети не едят в школе и что делают не так родители

Проект стартовал в мае этого года в Омской, Самарской, Свердловской, Московской областях и республике Башкортостан. Система питания изучалась в десяти школах: четыре в Омске, пять в Калачинском и одна в Марьяновском районах. Тогда целью специалистов было отладить систему опроса, и с началом учебного года оценку питания начали проводить в почти 500 школах области. В 100 школах региона специалисты планируют опросить около 3 000 детей и их родителей, чтобы выяснить, как их дети питаются вне школы.