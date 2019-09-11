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Posted 11 сентября 2019, 09:25

Published 11 сентября 2019, 09:25

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Столовое против домашнего. Почему дети не едят в школе и что делают не так родители

Столовое против домашнего. Почему дети не едят в школе и что делают не так родители

11 сентября 2019, 09:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В рамках нацпроекта «Демография» в России решили провести исследование качества питания в школах. Омск стал одним из регионов, где мнение детей и их родителей выясняют первым. О предварительных результатах, целях и пользе исследования рассказали эксперты сегодня в региональном Роспотребнадзоре.

Проект стартовал в мае этого года в Омской, Самарской, Свердловской, Московской областях и республике Башкортостан. Система питания изучалась в десяти школах: четыре в Омске, пять в Калачинском и одна в Марьяновском районах. Тогда целью специалистов было отладить систему опроса, и с началом учебного года оценку питания начали проводить в почти 500 школах области. В 100 школах региона специалисты планируют опросить около 3 000 детей и их родителей, чтобы выяснить, как их дети питаются вне школы.

Ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова пояснила, что главной целью проекта стала пропаганда здорового и разнообразного питания в семье и обществе. По ее словам, вне школы дети питаются не всегда правильно, и из-за этого в школе отказываются от горячих обедов — они кажутся им недостаточно сытными и вкусными. Исследование поможет выяснить, что не так делают родители детей и как на это может повлиять школа.

«Все эти данные позволят нам установить связь между тем, как ребенок питается, и его здоровьем, массой тела. Позволят понять, какие недостатки есть в организации питания как в школе, так и в семье. На основании данным станет понятно, что нужно улучшить в школах, какие образовательные программы по здоровому питанию необходимо внедрять на уровне семьи и в школе», — подчеркнула Смирнова.

Первый вопрос, который интересует исследовательскую группу — антропометрические параметры детей и родителей и наличие у них заболеваний. Затем у респондентов узнают, завтракает ли ребенок перед уходом школу, сколько раз в день ест в рабочие и выходные дни, полностью ли съедает порции и хватает ли на школьные обеды выделенной перемены. Целый блок в опроснике будет выделен предпочтениям каждого ребенка.

Опрос проводится в трех возрастных категориях — 2-й, 5-й и 10-й классы. В каждой группе случайно выбирают 10 респондентов, и мнение детей, которые не питаются в школе, также будет учитываться.

Подобные анкеты, но уже с указанием числа посадочных мест, количества питающихся в столовой детей и льготников заполняют директора школы. Специалисты отмечают, что выставить школу лучше, чем есть, не получится — все данные легко проверить. При этом как директора, так и родители заполняют опросники во время разговора со специалистом.

Начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Роспотребнадзора Марина Бойко сообщила, что анкетирование в школах среди учеников завершится уже в 20-х числах сентября, оценка питания же продлится до 10 октября. Анкетирование среди школьников проводится в 20 городских и 80 сельских школах, всего же специалисты проверят 117 школ в Омске и 475 в муниципальных районах. После этого станет известно, какие коррективы следует вводить в школьное питание и каким темам больше уделять внимание на родительских собраниях.

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