Столовое против домашнего. Почему дети не едят в школе и что делают не так родители

Posted 11 сентября 2019, 09:25
Published 11 сентября 2019, 09:25
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Проект стартовал в мае этого года в Омской, Самарской, Свердловской, Московской областях и республике Башкортостан. Система питания изучалась в десяти школах: четыре в Омске, пять в Калачинском и одна в Марьяновском районах. Тогда целью специалистов было отладить систему опроса, и с началом учебного года оценку питания начали проводить в почти 500 школах области. В 100 школах региона специалисты планируют опросить около 3 000 детей и их родителей, чтобы выяснить, как их дети питаются вне школы.
Ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова пояснила, что главной целью проекта стала пропаганда здорового и разнообразного питания в семье и обществе. По ее словам, вне школы дети питаются не всегда правильно, и из-за этого в школе отказываются от горячих обедов — они кажутся им недостаточно сытными и вкусными. Исследование поможет выяснить, что не так делают родители детей и как на это может повлиять школа.
«Все эти данные позволят нам установить связь между тем, как ребенок питается, и его здоровьем, массой тела. Позволят понять, какие недостатки есть в организации питания как в школе, так и в семье. На основании данным станет понятно, что нужно улучшить в школах, какие образовательные программы по здоровому питанию необходимо внедрять на уровне семьи и в школе», — подчеркнула Смирнова.
Первый вопрос, который интересует исследовательскую группу — антропометрические параметры детей и родителей и наличие у них заболеваний. Затем у респондентов узнают, завтракает ли ребенок перед уходом школу, сколько раз в день ест в рабочие и выходные дни, полностью ли съедает порции и хватает ли на школьные обеды выделенной перемены. Целый блок в опроснике будет выделен предпочтениям каждого ребенка.
Опрос проводится в трех возрастных категориях — 2-й, 5-й и 10-й классы. В каждой группе случайно выбирают 10 респондентов, и мнение детей, которые не питаются в школе, также будет учитываться.
Подобные анкеты, но уже с указанием числа посадочных мест, количества питающихся в столовой детей и льготников заполняют директора школы. Специалисты отмечают, что выставить школу лучше, чем есть, не получится — все данные легко проверить. При этом как директора, так и родители заполняют опросники во время разговора со специалистом.
Начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Роспотребнадзора Марина Бойко сообщила, что анкетирование в школах среди учеников завершится уже в 20-х числах сентября, оценка питания же продлится до 10 октября. Анкетирование среди школьников проводится в 20 городских и 80 сельских школах, всего же специалисты проверят 117 школ в Омске и 475 в муниципальных районах. После этого станет известно, какие коррективы следует вводить в школьное питание и каким темам больше уделять внимание на родительских собраниях.