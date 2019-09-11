Серьезное ДТП в Омске на Левом берегу: в больнице двое взрослых и ребенок

В столкновении пострадали три человека, и все они в момент аварии находились в салоне «ВАЗ-21104». В больницу увезли 46-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Об их состоянии в ведомстве не сообщают. Проводится проверка.