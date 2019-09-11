Серьезное ДТП в Омске на Левом берегу: в больнице двое взрослых и ребенок

Posted 11 сентября 2019, 12:42
Published 11 сентября 2019, 12:42
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Об аварии в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили сегодня, 11 сентября, около 10:24 часов утра. На улице Волгоградская в районе строения № 56 столкнулись автомобили «ВАЗ-21104» и Hyundai Creta. Как выяснили на месте полицейские, водитель «ВАЗа», 44-летний мужчина, не уступил дорогу Hyundai, за рулем которого находился 69-летний мужчина.
В столкновении пострадали три человека, и все они в момент аварии находились в салоне «ВАЗ-21104». В больницу увезли 46-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Об их состоянии в ведомстве не сообщают. Проводится проверка.