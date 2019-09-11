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Posted 11 сентября 2019, 12:42

Published 11 сентября 2019, 12:42

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Серьезное ДТП в Омске на Левом берегу: в больнице двое взрослых и ребенок

Серьезное ДТП в Омске на Левом берегу: в больнице двое взрослых и ребенок

11 сентября 2019, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На улице Волгоградской в Кировском округе Омска произошло серьезное ДТП с легковыми автомобилями. Во время столкновения пострадали три человека, одним из которых оказался четырехлетний ребенок, сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Об аварии в дежурную часть Госавтоинспекции сообщили сегодня, 11 сентября, около 10:24 часов утра. На улице Волгоградская в районе строения № 56 столкнулись автомобили «ВАЗ-21104» и Hyundai Creta. Как выяснили на месте полицейские, водитель «ВАЗа», 44-летний мужчина, не уступил дорогу Hyundai, за рулем которого находился 69-летний мужчина.

В столкновении пострадали три человека, и все они в момент аварии находились в салоне «ВАЗ-21104». В больницу увезли 46-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Об их состоянии в ведомстве не сообщают. Проводится проверка.

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