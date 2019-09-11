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Posted 11 сентября 2019, 01:37

Published 11 сентября 2019, 01:37

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Пенсионер из Омска попался с крупной партией тяжелых наркотиков

Пенсионер из Омска попался с крупной партией тяжелых наркотиков

11 сентября 2019, 01:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске в отношении 64-летнего местного жителя возбуждено угловное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УНК УМВД России по Омской области.

Пожилого омича задержали сотрудники наркоконтроля, получившие информацию о том, что пенсионер занимается распространением наркотиков. Его поймали с поличным при попытке сбыта в одном из садовых товариществ Центрального округа.

В ходе личного досмотра у омича обнаружили и изъяли пакет с белым порошком. Позже эксперты определили, что вещество является героином общей массой 107 г. В настоящее время решается вопрос об избрании пенсионеру, ранее неоднократно судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, меры пресечения.

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