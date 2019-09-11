Пенсионер из Омска попался с крупной партией тяжелых наркотиков

Posted 11 сентября 2019, 01:37
Published 11 сентября 2019, 01:37
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Пожилого омича задержали сотрудники наркоконтроля, получившие информацию о том, что пенсионер занимается распространением наркотиков. Его поймали с поличным при попытке сбыта в одном из садовых товариществ Центрального округа.
В ходе личного досмотра у омича обнаружили и изъяли пакет с белым порошком. Позже эксперты определили, что вещество является героином общей массой 107 г. В настоящее время решается вопрос об избрании пенсионеру, ранее неоднократно судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, меры пресечения.