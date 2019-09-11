Пенсионер из Омска попался с крупной партией тяжелых наркотиков

В ходе личного досмотра у омича обнаружили и изъяли пакет с белым порошком. Позже эксперты определили, что вещество является героином общей массой 107 г. В настоящее время решается вопрос об избрании пенсионеру, ранее неоднократно судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, меры пресечения.