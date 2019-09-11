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Posted 11 сентября 2019, 13:00

Published 11 сентября 2019, 13:00

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омский завод «Сатурн» пообещал закрыть мазутную котельную в центре города

Омский завод «Сатурн» пообещал закрыть мазутную котельную в центре города

11 сентября 2019, 13:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский завод «Сатурн» как участник федерального проекта «Чистый воздух» пообещал до 2023 года закрыть мазутную котельную в центре города. Это произойдет в рамках соглашения регионального правительства и концерна ВКО «Алмаз — Антей», подписанного сегодня, сообщают в ведомстве.

Мазутную котельную в рамках соглашения должны переподключить к городским теплосетям, и тогда необходимости в трате горючего и выбросах не будет. Тогда котельную закроют, чем улучшат состояние воздуха в городе, отметил гендиректор ПАО «Сатурн» Анатолий Мирошниченко.

«Исторически сложилось, что мы имеем на территории завода мазутную котельную. С переводом на городские тепловые сети мы полностью ликвидируем выбросы. Это большая, серьезная и финансово затратная работа. Но в результате мы будем иметь не только очень значимый экологический, но и экономический эффект с точки зрения стоимости выпускаемой продукции», — подчеркнул он.

Соглашение предполагает, что в любой момент на территорию предприятия могут нагрянуть представители правительства и экологического контроля, а само предприятие должно в течение пяти лет значительно снизить уровень выбросов.

Вместе с «Сатурном» в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют еще несколько омских ведущих производств, например, «Омскводоканал», «Тепловая компания», «ВНИМИ-Сибирь» и «Омский бекон».

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