Омский завод «Сатурн» пообещал закрыть мазутную котельную в центре города

Posted 11 сентября 2019, 13:00
Published 11 сентября 2019, 13:00
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Мазутную котельную в рамках соглашения должны переподключить к городским теплосетям, и тогда необходимости в трате горючего и выбросах не будет. Тогда котельную закроют, чем улучшат состояние воздуха в городе, отметил гендиректор ПАО «Сатурн» Анатолий Мирошниченко.
«Исторически сложилось, что мы имеем на территории завода мазутную котельную. С переводом на городские тепловые сети мы полностью ликвидируем выбросы. Это большая, серьезная и финансово затратная работа. Но в результате мы будем иметь не только очень значимый экологический, но и экономический эффект с точки зрения стоимости выпускаемой продукции», — подчеркнул он.
Соглашение предполагает, что в любой момент на территорию предприятия могут нагрянуть представители правительства и экологического контроля, а само предприятие должно в течение пяти лет значительно снизить уровень выбросов.
Вместе с «Сатурном» в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют еще несколько омских ведущих производств, например, «Омскводоканал», «Тепловая компания», «ВНИМИ-Сибирь» и «Омский бекон».