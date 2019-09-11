Омский завод «Сатурн» пообещал закрыть мазутную котельную в центре города

«Исторически сложилось, что мы имеем на территории завода мазутную котельную. С переводом на городские тепловые сети мы полностью ликвидируем выбросы. Это большая, серьезная и финансово затратная работа. Но в результате мы будем иметь не только очень значимый экологический, но и экономический эффект с точки зрения стоимости выпускаемой продукции», — подчеркнул он.